Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και σχολίασε πρόσωπα και καταστάσεις της ελληνικής τηλεόρασης, εκφράζοντας ανοιχτά τις απόψεις του.

Αναφερόμενος στη φημολογούμενη ένταση ανάμεσα στον Γιώργο Λιάγκα και τη Ζήνα Κουτσελίνη, υποστήριξε πως δεν θεωρεί ότι υπάρχει πραγματική κόντρα, τονίζοντας ότι πρόκειται για δύο δυναμικές προσωπικότητες με έντονο ταμπεραμέντο.

Παράλληλα, εξέφρασε την απορία του για την ενόχληση της παρουσιάστριας, σημειώνοντας ότι, λόγω εμπειρίας, θα έπρεπε να γνωρίζει πως τέτοια θέματα δεν μένουν ασχολίαστα.

Στη συνέχεια σχολίασε και την εκπομπή Real View, λέγοντας ότι περίμενε την πρεμιέρα με μεγάλο ενδιαφέρον, ωστόσο δεν εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα. Τόνισε μάλιστα πως, λόγω χαμηλών επιδόσεων τηλεθέασης, εκπομπές με τέτοια πορεία, δύσκολα διατηρούνται στο πρόγραμμα.

Για τον Κώστα Τσουρό ανέφερε ότι διαθέτει τα στοιχεία για να σταθεί ως κεντρικός παρουσιαστής, ωστόσο θεωρεί πως κάνει λάθος επιλογές όσον αφορά τα πρόσωπα που τον πλαισιώνουν.

Με αιχμηρό ύφος, σχολίασε ότι δεν αρκεί ένα δυνατό πρόσωπο σε ένα πάνελ, ειδικά όταν τα υπόλοιπα μέλη δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θεματολογίας.

