Καλεσμένος στην εκπομπή Το Πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα, ο ραδιοφωνικός παραγωγός, Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, αναφέρθηκε στην πρόσφατη απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη, που συγκλόνισε τον δημοσιογραφικό κόσμο και το τηλεοπτικό κοινό.

«Είμαι παιδί του ΑΝΤ1. Συνεργαζόμασταν στο ραδιόφωνο… Δεν μπορώ να διαχειριστώ αυτό που συνέβη», είπε χαρακτηριστικά.

Σε μια προσωπική εξομολόγηση, πρόσθεσε: «Πέθανε με τον ίδιο τρόπο με τον αδερφό μου και στο ίδιο νοσοκομείο».

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη προς τον Γιώργο Λιάγκα ότι είχε επικοινωνήσει με τους συνεργάτες του, διερωτώμενος αν θα έπρεπε να ακυρωθεί η εκπομπή λόγω του σοκ από την είδηση.

Ο Γιώργος Παπαδάκης, σε ηλικία 74 ετών, υπέστη οξύ έμφραγμα το μεσημέρι της Κυριακής 4 Ιανουαρίου, στο σπίτι του στο Κολωνάκι και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Λαϊκό Νοσοκομείο.

Οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια, πραγματοποιώντας ΚΑΡΠΑ για περίπου 45 λεπτά, χωρίς όμως να καταφέρουν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Η απώλεια του καταξιωμένου παρουσιαστή αφήνει ένα τεράστιο κενό στην ελληνική τηλεόραση και στον κόσμο που τον παρακολουθούσε για δεκαετίες.

Govastiletto.gr – Ποσειδώνας Γιαννόπουλος για παραίτηση από το Πρωινό: «Με το που μπήκα σε μία συνθήκη και κατάλαβα…»