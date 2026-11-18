Τη δική του θέση σχετικά με την αντιπαράθεση που έχει προκύψει με την Ανδρομάχη θέλησε να ξεκαθαρίσει ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, μέσα από βίντεο που δημοσίευσε.

Ο μουσικός και ραδιοφωνικός παραγωγός επανήλθε στα σχόλια που είχε κάνει για την τραγουδίστρια, μετά την πρώτη συνέντευξή της από την ανακοίνωση του χωρισμού της με τον Γιώργο Λιβάνη.

Τότε, είχε χαρακτηρίσει την εμφάνισή της ως «χαροκαμένη χήρα», προκαλώντας την αντίδρασή της.

Η απάντηση του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος υποστήριξε πως η αρχική τοποθέτησή του δεν είχε ως στόχο να σχολιάσει την προσωπικότητα της Ανδρομάχης, αλλά αφορούσε τη δημόσια εικόνα της και τον τρόπο με τον οποίο ένας καλλιτέχνης διαχειρίζεται μια δύσκολη προσωπική κατάσταση μπροστά στις κάμερες.

«Έπρεπε να ήμουν προετοιμασμένος. Έπρεπε να έχω αποφύγει να πω τη συγκεκριμένη έκφραση και να έχω βρει μια άλλη για να σχολιάσω μια συγκεκριμένη συνέντευξη. Καλά να πάθω. Ας πρόσεχα», ανέφερε αρχικά.

«Είναι τελείως διαφορετικό εγώ να λέω στο συγκεκριμένο απόσπασμα, το οποίο αν το έβλεπε η Ανδρομάχη θα της ήταν πολύ χρήσιμο να ακούσει πέντε συμβουλές καριέρας ή θέματα και απόψεις ενός ανθρώπου που είναι χρόνια στη δουλειά για το πώς διαχειρίζεσαι μια δημόσια εικόνα κάτω από οποιαδήποτε κρίση ή όταν προκύπτει ένα όργιο φημών», συμπλήρωσε.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα και στον τρόπο με τον οποίο, όπως είπε, απάντησε η τραγουδίστρια, υποστηρίζοντας ότι εκείνη πέρασε σε προσωπικούς χαρακτηρισμούς.

«Και τελείως διαφορετικό αυτό να υποβαθμιστεί στο ότι έκανες ένα προσωπικό σχόλιο για κάποιον χωρίς να υπάρχει ούτε το background, ούτε το πριν, ούτε το μετά για το τί ακριβώς εννοούσες. Αλλά περνάει τελείως ντούκου, απ’ ότι είδα σήμερα, ότι η συγκεκριμένη απαντάει σε έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει και μπαίνει σε προσωπική κριτική και σχολιασμό. Οι χαρακτηρισμοί όμως ότι εγώ έχω νεύρα, ότι δε ζω καλά τη ζωή μου και ότι έχω δηλητήριο, συγγνώμη αλλά είναι πολύ χειρότεροι, γιατί είναι επί προσωπικού, από το να κρίνω εγώ την εικόνα σου σε μια συνέντευξη…», πρόσθεσε.

Τι είχε απαντήσει προηγουμένως η Ανδρομάχη

Η τραγουδίστρια είχε τοποθετηθεί δημόσια για το σχόλιο του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο με τον οποίο σχολίασε την εμφάνισή της.

«Είναι πάρα πολύ αστείο. Ο κύριος Ποσειδώνας ανήκει σε μια κατηγορία ανθρώπων που έχει πολλά νεύρα. Θα πρέπει λίγο να κουλάρει και να βρει έναν τρόπο να ζει πολύ όμορφα τη ζωή του και όχι με τόσα νεύρα. Αυτό που έχω καταλάβει, από αυτά που βλέπω γύρω μου, είναι ότι οι άνθρωποι που έχουν μέσα τους αυτό το δηλητήριο, στο τέλος τους ίδιους δηλητηριάζει αυτό», είχε δηλώσει.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε πως δεν την ενδιαφέρει η γνώμη του, ενώ εξήγησε και τον λόγο για τον οποίο εκδόθηκε το σχετικό δελτίο Τύπου μετά την ανακοίνωση του χωρισμού της από τον Γιώργο Λιβάνη.

«Οπότε οκ. Είναι η γνωμούλα σας, δε με ενδιαφέρει, να είστε καλά. Το δελτίο τύπου γίνεται στα πλαίσια του να σταματήσει ο καθένας να λέει το μακρύ του και το κοντό του. Με τον Γιώργο είμαστε ομάδα, οι γονείς πάντα πρέπει να είναι ομάδα. Αυτό που έχει σημασία είναι το παιδάκι μας να μεγαλώσει όμορφα και με αγάπη», κατέληξε.

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