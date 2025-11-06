Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

O Ποσειδώνας Γιαννόπουλος επιστρέφει στον διαγωνισμό της Eurovision έπειτα από 17 χρόνια, αυτή τη φορά ως στιχουργός σε νέο τραγούδι.

Μιλώντας στην εκπομπή Buongiorno, εξήγησε πως δεν είχε σκοπό να ξανασχοληθεί, όμως η μουσική που του έστειλαν και η φωνή της ερμηνεύτριας τον έκαναν να αλλάξει γνώμη.

Παραδέχτηκε μάλιστα, πως σκέφτηκε αν θα υπάρξουν αντιδράσεις επειδή η συνθέτρια προέρχεται από το Ισραήλ, αλλά αποφάσισε πως δεν μπορεί να αφήσει τέτοιου είδους σκέψεις να τον επηρεάσουν, γιατί όπως είπε, «το να απαιτείς διαβατήρια στη μουσική είναι μορφή ρατσισμού».

Ακόμη, σχολίασε και το έντονο περιστατικό στο Real View με τον Απόστολο Γκλέτσο και τη Σοφία Μουτίδου.

Χωρίς δισταγμό δήλωσε πως η στάση του ηθοποιού τον ξένισε: «Δεν μπορώ να στηρίξω τον Γκλέτσο. Αυτή η επιθετικότητα, το να παρουσιάζεται το ξύλο σαν κάτι “μαγκιόρικο”, με απογοήτευσε».

Παράλληλα επαίνεσε την ψυχραιμία και την εξυπνάδα της Σοφίας Μουτίδου, τονίζοντας ότι στάθηκε απέναντι στην ένταση με τρόπο υποδειγματικό.