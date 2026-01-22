Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» για την πιθανή επιστροφή του Νίκου Μουτσινά στην τηλεόραση.

Ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός τόνισε ότι δεν έχει αντίρρηση να επιστρέψει ο παρουσιαστής, αρκεί να το θέλει πραγματικά ο ίδιος.

Ωστόσο, δεν παρέλειψε να σχολιάσει την πρόσφατη στάση του Μουτσινά, λέγοντας ότι έχει παρατηρήσει αρκετή γκρίνια από μέρους του τα τελευταία χρόνια και πως θα ήταν καλύτερα να μείνει στο σπίτι του αν δεν είναι ευχαριστημένος.

Με αφορμή τα σχόλια για την αποχή του Μουτσινά από την τηλεόραση, ο Ποσειδώνας σχολίασε ότι κάποια στιγμή ο παρουσιαστής έπαιρνε υψηλές αμοιβές και θα μπορούσε να απολαύσει αυτή την περίοδο χωρίς να εκφράζει συνεχώς παράπονα.

Επίσης, αναφέρθηκε σε μια παλαιότερη δήλωση του Μουτσινά, όταν είχε πει σε τηλεοπτική συνέντευξη να μην ασχολούνται μαζί του, κάτι που ο ίδιος θεωρεί αντιφατικό, αφού η εκπομπή του στηρίζεται ακριβώς στο να σχολιάζει τη ζωή και την εικόνα των άλλων.

Govastiletto.gr – Ποσειδώνας Γιαννόπουλος για Παπαδάκη: «Έφυγε με τον ίδιο τρόπο με τον αδερφό μου»