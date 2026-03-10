Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: «Τι είναι Modern Cinderella; Δεν μπορώ με τους influencers, έχουν εξαπλωθεί σαν ιός»

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega και σχολίασε όλους και όλα. Συγκεκριμένα, ο ίδιος έκανε τη δική του κριτική τόσο για τη φετινή Eurovision, όσο και για την τηλεοπτική επικαιρότητα.

Αρχικά, μιλώντας για τη συμμετοχή της Ελλάδας στη Eurovision και τον Akyla, είπε: «Η δυναμική του Akyla είναι μεγάλη, μου άρεσε πάρα πολύ τώρα που ξεκίνησε το tour. Οι fans της Eurovision έχει την τάση να ενθουσιάζονται με οτιδήποτε καινούργιο βγαίνει. Τώρα τους έχουν ενθουσιάσει κάποια τραγούδια τα οποία κατά την άποψή μου είναι απλά συμπαθητικά τραγούδια. Είναι λίγο αναμενόμενη αυτή η πτώση και μη ανησυχητική. Το μόνο πραγματικά υπολογίσιμο κομμάτι είναι της Φιλανδίας, είναι ένα τραγούδι που το βλέπω να κερδίζει».

Αναφερόμενος στα σχόλια του Πέτρου Γαϊτάνου για το θεσμό της Eurovision, είπε: «Το πρόβλημα με τον Πέτρο Γαϊτάνο δεν είναι αυτό, είναι ότι είδα έναν τίτλο που γράφει “πολλοί άνθρωποι μου λένε ότι κοιμίζουν τα παιδιά τους με τους ύμνους μου”. Μα δεν είναι “του”, είναι θρησκευτικοί, βυζαντινοί. Πέτρο! Αυτό είναι πιο σοβαρό. Φοβάσαι τα δαιμόνια της Eurovision, αλλά μπήκαν τα δαιμόνια του ψώνιου μέσα σου και νομίζεις ότι “Ω Γλυκύ Μου Έαρ” είναι σουξέ σου».

Σχετικά με όσα σχολιάστηκαν για τη Μαρία Μπακοδήμου και τον «Αδύναμο Κρίκο», τόνισε: «Εμένα μου άρεσε η Μπακοδήμου. Έχω δει ότι υπάρχει ένα κλίμα αρνητικό. Η παρουσίαση του συγκεκριμένου concept έχει μία παγίδα, του να είναι επιτηδευμένος. Το να κάνεις ρόλος και να φαίνεται η επιτήδευσή σου. Η Μαρία κατεμέ δεν έχει πέσει σε αυτή τη παγίδα».

Όταν άκουσε για τη νέα εκπομπή της Modern Cinderella, Cinderella Nights, αντέδρασε ως εξής: «Τι είναι Modern Cinderella; Ταινία της παλιάς Cinderella; Η νέα έκδοση; Δεν μπορώ με τους influencers, είναι ο νέος ιός, έχουν εξαπλωθεί. Ξέρεις τι μου έχει μείνει από αυτό το όνομα; Ότι όταν ακούστηκε ότι της έγινε πρόταση για να πάει στο Just τα χρήματα της φάνηκαν πάρα πολύ αστεία και ότι αυτά τα βγάζει με ένα post».

Τέλος, όταν ρωτήθηκε για το γεγονός ότι η Κατερίνα Καραβάτου ήρθε στη μέση της σεζόν με την εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», είπε: «Έκανε πολύ καλά η Κατερίνα Καραβάτου που ξεκίνησε εκπομπή μέσα στη σεζόν και αδίκως κρίνεται τόσο αυστηρά. Είναι πολύ δύσκολο να ξεκινάει τέλη Ιανουαρίου αφενός και αφετέρου με ένα concept που προϋπήρχε με την προηγούμενη παρουσιάστρια, την Ελένη Τσολάκη, οπότε θέλει τον χρόνο της. Πάντως είναι μία χαρά η εκπομπή».

