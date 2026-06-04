Στο πλαίσιο των Ποσειδωνίων 2026, ο Γιάννης Κούστας παρέθεσε το καθιερωμένο, λαμπερό πάρτι της ναυτιλιακής εταιρείας Danaos.

Το βράδυ της Τετάρτης (3/6), η εντυπωσιακή οικία του εφοπλιστή στη Βουλιαγμένη, υποδέχτηκε την ελίτ του επιχειρηματικού και κοινωνικού κόσμου. Το μουσικό κομμάτι της βραδιάς ανήκε ολοκληρωτικά στην Άννα Βίσση, η οποία ξεσήκωσε τους καλεσμένους με τις επιτυχίες της, χωρίς να κρύψει τη συγκίνησή της, λόγω της στενής φιλίας που τη συνδέει με τον οικοδεσπότη και τη σύζυγό του, Δήμητρα. Άλλωστε η αγαπημένη ερμηνεύτρια έχει βαφτίσει το τρίτο παιδί του ζευγαριού, επομένως είναι κουμπάρα τους.

Μεταξύ άλλων, η Άννα Βίσση αναφέρθηκε και στο νέο επαγγελματικό της βήμα, το Αθηνών Αρένα, το οποίο αναλαμβάνει σε συνεργασία με τη Δήμητρα Κούστα μέσω της εταιρείας D&A και θα αποτελέσει τη νέα καλλιτεχνική της στέγη από την επόμενη σεζόν.

Μιλώντας για τους κουμπάρους της, η Άννα Βίσση τους χαρακτήρισε οικογένεια, ενώ δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για τη στήριξη που δέχεται από τους ίδιους.

«Ετοιμάζουμε, όπως ξέρετε, το Αθηνών Αρένα. Τραγουδάω οικογενειακά. Είμαι μέλος πλέον της οικογένειας, έχω βαφτίσει ένα παιδί-θαύμα, αλλά αγαπάω και τα άλλα παιδιά πάρα πολύ. Είναι σαν δικά μου. Οι άνθρωποι αυτοί είναι φίλοι μου, με στηρίζουν όσο -δεν θέλω να πω κανένας- σε όλη μου την καριέρα, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουν για μένα είναι πάρα πολύ σπουδαίο για να μπορέσω εγώ να δείξω κάποια άλλα πράγματα. Περισσότερα από αυτά που σας έχω δώσει μέχρι τώρα. Η Δήμητρα επιμελείται όλων αυτών των πραγμάτων που βλέπετε», δήλωσε, μεταξύ άλλων, η Άννα Βίσση.

Στη συνέχεια, η δημοφιλής ερμηνεύτρια ευχαρίστησε δημόσια τον Γιάννη και τη Δήμητρα Κούστα για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη τους, πριν ξεσηκώσει τους παρευρισκόμενους με το μουσικό της πρόγραμμα.

Δείτε βίντεο από την λαμπερή βραδιά:

To μενού της βραδιάς

Το μενού της λαμπερής βραδιάς επιμελήθηκε ο μάστερ των VIP μενού και οικογενειακός φίλος του ζευγαριού, Γιάννης Στασινόπουλος ενώ τα γλυκά είχαν την υπογραφή του Στέλιου Παρλιάρου.

Το χαβιάρι και οι αστακοί είχαν εξέχουσα θέση στο μπουφέ.

Να αναφέρουμε πως η εταιρεία του Γιάννη Στασινόπουλου έχει υπογράψει ορισμένα από τα πλέον κοσμικά καλέσματα, όπως τα δείπνα βασιλικών οικογενειών της Σαουδικής Αραβίας στο «Island» και τα dinner party γνωστών designers όπως ο Ζαν-Πολ Γκοτιέ και ο Βαλεντίνο.

Ο Γιάννης Στασινόπουλος με τους συνεργάτες του έχει κατακτήσει την εμπιστοσύνη της αγοράς διεθνώς. Απόδειξη, τα τρία γραφεία και καταστήματά του σε Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο.

Η έπαυλη του ζευγαριού

Πρόκειται για ένα «ανάκτορο» περίπου 3.000 τ.μ. στη Βουλιαγμένη, στο βουνό.

Εκτιμάται ότι εκτείνεται σε ένα οικόπεδο περίπου 7.000 τετραγωνικών μέτρων και μοιάζει κυριολεκτικά βγαλμένο από ένα σύγχρονο παραμύθι.

Το ζευγάρι, από την πρώτη στιγμή που επέλεξε την τοποθεσία, όπου ήθελε να χτιστεί το νέο του σπίτι, μακριά από τον αστικό ιστό, είχε εκδηλώσει στην αρχιτεκτονική ομάδα, που έκανε τα σχέδια, την επιθυμία να είναι φιλικό προς το περιβάλλον, με άπλετο φως και με θέα στη θάλασσα, που τόσο αγαπά.

Αξίζει να αναφέρουμε πως το video clip για το τραγούδι «Εξαίρεση» της Άννας Βίσση γυρίστηκε στο σπίτι τους.

Με πληροφορίες από: mononews.gr

govastiletto.gr -Νέα απάτη κυκλοφορεί στα social media εις βάρος της Άννας Βίσση