Ένα προσωπικό κείμενο που φαίνεται να αγγίζει την πολυσυζητημένη διαμάχη ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της η Χριστίνα Πολίτη.

Η γνωστή κοσμικογράφος και δημοσιογράφος, η οποία συνδεόταν για χρόνια με στενή φιλία με την Άννα Βίσση, είχε επιλέξει μέχρι στιγμής να κρατήσει ουδέτερη στάση απέναντι στη δημόσια σύγκρουση της τραγουδίστριας με τον συνθέτη. Ωστόσο, με αφορμή τον θάνατο του αγαπημένου της φίλου, Γιώργου Μαζωνάκη, η Χριστίνα Πολίτη προχώρησε σε μια φορτισμένη ανάρτηση, τοποθετούμενη για τις δημόσιες διαμάχες, τις οικονομικές απαιτήσεις και τους εγωισμούς που κυριαρχούν στον χώρο της σόουμπιζ.

Χωρίς να κατονομάζει την Άννα Βίσση ή τον Νίκο Καρβέλα, η δημοσιογράφος αναφέρθηκε σε διαμάχες εκατομμυρίων, αφήνοντας περιθώριο να ερμηνευτούν τα λόγια της ως έμμεσο σχόλιο για όσα εκτυλίσσονται τις τελευταίες ημέρες ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες.

Όσα έγραψε η Χριστίνα Πολίτη

«Σκέφτομαι πόσο παράξενος είναι ο κόσμος του θεάματος. Την ώρα που ένας τόσο σημαντικός καλλιτέχνης έχει φύγει με αυτόν τον τραγικό τρόπο και αναζητούμε ακόμη απαντήσεις, αλλού παρακολουθούμε ατελείωτες δημόσιες αντιπαραθέσεις, λογαριασμούς εκατομμυρίων, εγωισμούς, απαιτήσεις, παρασκήνια και τα γνωστά τερτίπια των πλουσίων. Άνθρωποι που έχουν αποκτήσει σχεδόν τα πάντα εξακολουθούν να συμπεριφέρονται σαν να μην τους φτάνει τίποτα.

Ποιος πήρε περισσότερα, ποιος δικαιούται περισσότερα, ποιος είχε τον πρώτο λόγο, ποιος αδικήθηκε, ποιος θα κρατήσει το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας. Και αναρωτιέμαι: Τελικά, πόσα χρήματα χρειάζεται ένας άνθρωπος για να αισθανθεί πλούσιος; Και πόσο φτωχός μπορεί να είναι κάποιος που τα έχει όλα;

Δεν υποτιμώ τις επαγγελματικές διαφορές κανενός. Αλλά υπάρχουν στιγμές που η ίδια η ζωή μάς υποχρεώνει να ξαναδούμε την κλίμακα των αξιών μας. Ο θάνατος του Γιώργου είναι μία από αυτές» γράφει μεταξύ άλλων η Χριστίνα Πολίτη.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της προσωπικής ιστορίας που συνδέει τη Χριστίνα Πολίτη με την Άννα Βίσση.

Οι δύο γυναίκες υπήρξαν για πολλά χρόνια πολύ στενές φίλες, ενώ η τραγουδίστρια έχει βαφτίσει τον γιο της δημοσιογράφου, Άλεξ. Οι κοινές τους εμφανίσεις, τα ταξίδια και οι προσωπικές στιγμές που μοιράζονταν είχαν αποτυπώσει μια σχέση που ξεπερνούσε τα όρια μιας συνηθισμένης φιλίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά το τελευταίο διάστημα, οι δύο γυναίκες έχουν απομακρυνθεί, με τη Χριστίνα Πολίτη να μην ανήκει πλέον στον στενό κύκλο της τραγουδίστριας.

govastiletto.gr -«Τοξικός θάνατος»: Η σοκαριστική αποκάλυψη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη – Εντοπίστηκε και αντίδοτο