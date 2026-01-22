Την τρυφερή πλευρά του Ανδρέα Μικρούτσικου είδαμε σήμερα στο Buongiorno, με τον παρουσιαστή να απαντά στο χθεσινό ξέσπασμα της Φαίης Σκορδά. Μετά την on air στήριξή της απέναντι στα κακόβουλα σχόλια που δέχτηκε ο ίδιος για την υγεία του, ο Ανδρέας Μικρούτσικος την ευχαρίστησε με τον δικό του τρόπο, τονίζοντας πως η γλυκύτητά της παραμένει αναλλοίωτη ακόμα και στις στιγμές που ο θυμός της ξεχειλίζει για το άδικο.

«Θέλω να σου πω πόσο όμορφη είσαι όταν θυμώνεις. Και το λέω που θύμωσες για αυτά που έγραφαν για εμένα. Και λέω τι γλυκό κορίτσι, ακόμα και όταν θυμώνει», σχολίασε ο Ανδρέας Μικρούτσικος στη Φαίη Σκορδά.

Το ξέσπασμα της Φαίης Σκορδά

«Επειδή κάνει κακό καιρό και είχε μια αδιαθεσία, ο Ανδρέας μας λείπει και ήθελα να πω και κάτι. Επειδή διαβάζω κάποια πράγματα πικρόχολα και κακά και με πήρε και η μαμά μου και με ρώτησε, ο άνθρωπος είναι λίγο αδιάθετος αυτές τις μέρες. Αύριο, μεθαύριο θα είναι εδώ μαζί μας. Δηλαδή, εντάξει… ντροπή. Όλοι μας τον αγαπάμε πάρα πολύ» είπε χαρακτηριστικά η Φαίη Σκορδά κατά την διάρκεια της εκπομπής, δείχνοντας στο κοινό την ενόχλησή της για τα όσα λέγονται για τον συνεργάτη της.

