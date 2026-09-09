Νέο κύκλο αντιπαράθεσης άνοιξε η δημόσια τοποθέτηση της Μαρίνας Σταυράκη για τον πρώην σύζυγό της, Γιώργο Πατούλη, επιβεβαιώνοντας πως οι σχέσεις τους παραμένουν τεταμένες. Αφορμή στάθηκε μια ανάρτηση του πρώην Περιφερειάρχη Αττικής στα social media, όπου θέλησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από το πολιτικό του μέλλον και το ενδεχόμενο επιστροφής του στην κεντρική πολιτική σκηνή

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