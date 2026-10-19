Την έντονη δυσαρέσκειά της για τα έκτροπα και τις λεηλασίες που εκτυλίχθηκαν στο Παρίσι εξέφρασε η Ελένη Βουλγαράκη μέσω βίντεο που κοινοποίησε στο TikTok.

Η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός τοποθετήθηκε με έντονο ύφος απέναντι σε όσους εκμεταλλεύονται τις διαδηλώσεις προκειμένου να προκαλέσουν καταστροφές και να λεηλατήσουν επιχειρήσεις, αδιαφορώντας για τον αντίκτυπο που έχουν οι πράξεις αυτές στους καταστηματάρχες που χάνουν τις περιουσίες τους. Η ίδια τόνισε πως τέτοιου είδος περιστατικά αμαυρώνουν το ουσιαστικό μήνυμα μιας διαμαρτυρίας, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη να βρεθούν και να λογοδοτήσουν οι υπαίτιοι.

Το ξέσπασμα της Ελένης Βουλγαράκη

«Δεν έχω λόγια για τα σιχάματα, που θέλουν να λέγονται και άνθρωποι, πάσης ηλικίας, φύλου, εθνικότητας, ύψους, βάρους, φυλής, που εκμεταλλεύονται τις διαδηλώσεις, όπου κι αν γίνονται αυτές -είτε στο Παρίσι τώρα είτε στην Αθήνα- όπου μαζευόνται οι άνθρωποι να διαμαρτυρηθούν, και βρίσκουν τον χώρο να ρημάξουν, να κλέψουν ολόκληρα μαγαζιά, να καταστρέψουν περιουσίες μιας ζωής ανθρώπων που σήμερα κλαίνε πάνω από τα χαλάσματα. Ίσως και να βγάζουν τα απωθημένα τους, γιατί στο Παρίσι κάτι τέτοιο έγινε, έβγαλαν τα απωθημένα τους με το πλιάτσικο που έκαναν μες στα μαγαζιά και χάθηκε τελείως, για άλλη μια φορά, το νόημα της διαδήλωσης.

Δεν ξέρω τι τέρας πρέπει να είσαι για να έχεις τέτοια ένστικτα, πραγματικά. Μακάρι έναν έναν να τους εντοπίσουν και να πάρουν αυτό που τους αξίζει. Και μην πείτε ότι το έκαναν επειδή η διαδήλωση ήταν κατά της ακρίβειας, ενώ έφευγαν με τις τσάντες στα χέρια, με playstation, παπούτσια και ρούχα. Πάντα θα αναρωτιέμαι γιατί κάθε διαδήλωση ή συγκέντρωση θα πρέπει να χαλάει, επειδή 20, 50, 100 ηλίθιοι μετέχουν μόνο για τα μπάχαλα. Πραγματικά εμετός», ανέφερε στο βίντεό της η Ελένη Βουλγαράκη.

govastiletto.gr -Ελένη Βουλγαράκη: Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο Le Défilé στο Παρίσι