Επέστρεψε στα καθήκοντά της η Ράνια Τζίμα το βράδυ της Δευτέρας 31 Αυγούστου, αναλαμβάνοντας ξανά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA. Η έναρξη των «MEGA Γεγονότων» σήμανε την επίσημη πρεμιέρα της νέας τηλεοπτικής χρονιάς για τον σταθμό. Στις 19:45, η δημοσιογράφος καλωσόρισε το κοινό μετά τις καλοκαιρινές της διακοπές και προχώρησε απευθείας στην παρουσίαση της επικαιρότητας. Για ακόμη μία χρονιά, η Ράνια Τζίμα παραμένει ένα από τα βασικά πρόσωπα της ενημέρωσης του καναλιού, διατηρώντας στενή επαφή με τους τηλεθεατές.

Η γνωστή παρουσιάστρια και δημοσιογράφος είπε την πρώτη «καλησπέρα» της σεζόν και έδωσε τη σκυτάλη στα γεγονότα της επικαιρότητας.

Λίγη ώρα μετά την έναρξη του δελτίου, η Ράνια Τζίμα υποδέχθηκε στο πλατό τον Γιάννη Πρετεντέρη, αλλά και τον Παύλο Τσίμα, ο οποίος αποτελεί τη νέα προσθήκη στην ενημερωτική ομάδα του MEGA.

«Μεγάλη χαρά και τιμή», είπε χαρακτηριστικά η Ράνια Τζίμα καλωσορίζοντας τον Παύλο Τσίμα, με τον έμπειρο δημοσιογράφο να κάνει έτσι την πρώτη του εμφάνιση στο κεντρικό δελτίο του σταθμού.

«Χαίρομαι πολύ που σας ξαναβρίσκω, με βοηθήσατε να αισθανθώ πρώτη μέρα λίγο σαν το σπίτι μου. Καλώς σας βρήκα» απάντησε ο Παύλος Τσίμας.

Σταθερά στο πλευρό τους, στον σχολιασμό των σημαντικότερων πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων, βρίσκεται ο Γιάννης Πρετεντέρης.

Για τη Ράνια Τζίμα, μάλιστα, η φετινή σεζόν έρχεται με διπλή παρουσία στα μέσα ενημέρωσης, καθώς παράλληλα με το κεντρικό δελτίο του MEGA έχει κάνει ένα νέο επαγγελματικό βήμα και στο ραδιόφωνο.

govastiletto.gr -Ράνια Τζίμα: Πρεμιέρα στο ραδιόφωνο – «Έχω πάρα πολύ άγχος»