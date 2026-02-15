Πρεμιέρα έκανε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, ο νέος κύκλος του J2US με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη μέσα από τη συχνότητα του Open.

Το φαντασμαγορικό show ξεκίνησε με τον παρουσιαστή να τραγουδάει με τον δικό του μοναδικό τρόπο μια παραλλαγή του κομματιού «Δεν Κάνω Εγώ Για Σπίτι», ενώ στη συνέχεια καλησπέρισε ενθουσιασμένος το τηλεοπτικό κοινό αλλά και τον κόσμο που βρίσκεται στο πλατό και παρακολουθεί το παιχνίδι από κοντά.

«Επιστρέψαμε κυρίες και κυρίες, έσπασε ο πάγος. Δεν το πιστεύω, ζωντανά εκεί που ξεκίνησαν όλα. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος. Να’μαι πάλι εδώ. Στον τηλεοπτικό αέρα που ξεκίνησε το Just που αγαπάμε, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο μου λείψαμε. Θα δίνουμε δώρα και θα κάνουμε χαμό. Το Just δεν είναι για τις φωνές του αλλά να περνάτε καλά», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Νίκος Κοκλώνης στην έναρξη.

Οι δηλώσεις του Νίκου Κοκλώνη λίγο πριν την πρεμιέρα

Πριν την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του J2US, ο Νίκος Κοκλώνης παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής, Ραντεβού το ΣΚ και εξέφρασε τον ενθουσιασμό του που επιστρέφει με το show μετά από 1,5 χρόνο τηλεοπτική απουσίας.

«Έχω πάρα πολύ αγωνία να ξεκινήσουμε. Περιμένω να τραγουδήσω», ανέφερε αρχικά ο Νίκος Κοκλώνης, ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε: «Θα δούμε πολλά ζευγάρια – έκπληξη. Ένα πλατό υπερπαραγωγή. Ο Σταμάτης Φασουλής δεν θα είναι σήμερα μαζί μας, κάνει φινάλε στη Θεσσαλονίκη, εννοείται θα τον δούμε. Πρώτη φορά στα 9 χρόνια που παρουσιάζω τα σόου στην ελληνική τηλεόραση που ήμουν ενάμιση χρόνο εκτός. Είχα λίγο σκουριάσει, δεν ήξερα τι κάνω, τι δεν κάνω, θα έχω χάσει τη φωνή μου, δεν θα μπορώ να κουνιέμαι. Θα έχουμε την Ιουλία Καλλιμάνη και κάποια βίντεο – έκπληξη».

Στη συνέχεια, με αφορμή τη σημερινή ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, ο ίδιος δήλωσε: «Δεν έχω ούτε Βαλεντίνο, ούτε Βαλεντίνα, πρέπει να βρούμε. Ψάχνω, δεν έχω».

