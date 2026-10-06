Μία από τις πιο συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές της πρεμιέρας του «The 2Night Show» ήταν η αναφορά του Γρηγόρη Αρναούτογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη, αμέσως μετά την τηλεοπτική του επιστροφή.

Στην έναρξη της νέας σεζόν, τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, ο παρουσιαστής επέλεξε να ξεφύγει από τα καθιερωμένα καλωσορίσματα, κάνοντας ειδική μνεία στα πρόσωπα και τις εξελίξεις που σφράγισαν το διάστημα κατά το οποίο η εκπομπή βρισκόταν εκτός τηλεοπτικού αέρα.

Τα λόγια του Γρηγόρη Αρναούτογλου για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο παρουσιαστής μίλησε με θερμά λόγια για τον Γιώργο Μαζωνάκη, χαρακτηρίζοντάς τον «υπέροχο τραγουδιστή», ενώ στάθηκε στον αντίκτυπο που είχε η είδηση του θανάτου του.

«Να πω και για τον Γιώργο Μαζωνάκη, αυτόν τον υπέροχο τραγουδιστή. Δεν υπάρχει κάποιος που να μην έμαθε για αυτόν τον άδικο χαμό του, για αυτή την αδικία που έχει συμβεί και να μην έχει συγκλονιστεί», ανέφερε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Η αναφορά του παρουσιαστή δεν περιορίστηκε, ωστόσο, σε αυτά τα λόγια. Όπως αποκάλυψε, στο πλαίσιο του «The 2Night Show» έχουν ετοιμαστεί δύο ξεχωριστά αφιερώματα. Το ένα αφορά τον Γιώργο Μαζωνάκη και το δεύτερο τον Δημήτρη Κόκοτα.

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