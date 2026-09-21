Νέο ξεκίνημα για τη Ζήνα Κουτσελίνη στο Star, καθώς το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου έκανε πρεμιέρα η νέα της εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα». Η εκπομπή θα προβάλλεται καθημερινά στις 09:30, αλλάζοντας τα δεδομένα στην πρωινή ζώνη του σταθμού. Η παρουσιάστρια, λαμπερή και ντυμένη στα λευκά, είπε την πρώτη «καλημέρα» από το ανανεωμένο της πλατό, καλωσορίζοντας τους τηλεθεατές.

Αφού καλημέρισε το κοινό, ανέφερε: «Αυτός ο πρώτος καφές είναι έτοιμος από καιρό. Κρατάω την κούπα και περιμένω να βγούμε. Πίνω τον πρώτο μου καφέ γιατί περιμένω να τον πιω μαζί σας. Σε αυτό το μαζί που τόσα χρόνια έχω επενδύσει. Δεν υπάρχει πρώτος καφές χωρίς γυναικείο σουσού».

Η σημερινή πρεμιέρα έχει ιδιαίτερη σημασία για την ίδια, καθώς για πρώτη φορά μετά από 11 συνεχόμενα χρόνια αφήνει πίσω της τη μεσημεριανή ζώνη. Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα», η εκπομπή που ξεκίνησε το 2015 και ταυτίστηκε με την τηλεοπτική παρουσία της στο Star, ολοκλήρωσε τον κύκλο της τον περασμένο Ιούλιο και πλέον η παρουσιάστρια καλείται να συστηθεί ξανά στο κοινό, αυτή τη φορά από το πρωί.

Στο πλευρό της Ζήνας Κουτσελίνη βρίσκονται ο Γρηγόρης Γκουντάρας, ο δημοσιογράφος του αστυνομικού ρεπορτάζ Αλέξανδρος Καλαφάτης και η Λιλή Πυράκη, ενώ στην εκπομπή συμμετέχουν επίσης οι δημοσιογράφοι Μελίνα Κάππη και Ανδρέας Ζωίτσας, έχοντας τις δικές τους σταθερές ενότητες. Ο Χρήστος Μοίρας αναλαμβάνει το κομμάτι της μαγειρικής με καθημερινές γευστικές προτάσεις.

Ποδαρικό στη νέα εκπομπή κάνει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη πρεμιέρα του GNTM 7 στο Star. Η παρουσιάστρια και μοντέλο μιλά στη Ζήνα Κουτσελίνη για όσα πρόκειται να δούμε στον νέο κύκλο του reality μόδας, ενώ η δημοσιογραφική ομάδα του «Πρώτου Καφέ» έχει προαναγγείλει και αποκλειστικά ρεπορτάζ από την επικαιρότητα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ILIANA PAPAGEORGIOU (@ilianapapageorgiou)

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