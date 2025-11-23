Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας ένωσαν τις δυνάμεις τους και την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου ξεκίνησαν δυναμικά την κοινή τους πορεία στη νυχτερινή Αθήνα, με μια πρεμιέρα που κέρδισε τις εντυπώσεις.

Στη σκηνή ενός από τα πιο γνωστά νυχτερινά κέντρα της πόλης, οι δύο καλλιτέχνες προσέφεραν μια μοναδική εμπειρία, συνδυάζοντας τη φωνητική τους δεινότητα με έντονη σκηνική παρουσία και αμεσότητα με το κοινό.

Το stage show εντυπωσίασε με την αισθητική του και τη δυναμική του, ενώ η ατμόσφαιρα στο νυχτερινό κέντρο έγινε αμέσως ηλεκτρισμένη από την ενέργεια και τη χημεία των δύο καλλιτεχνών.

Οι αθηναϊκές νύχτες αναμένεται να αποκτήσουν νέο χρώμα, καθώς οι θαυμαστές θα μπορούν να απολαμβάνουν μοναδικές ερμηνείες και ξεχωριστές μουσικές στιγμές καθ’ όλη τη διάρκεια της χειμερινής σεζόν.

Η πρεμιέρα της Παρασκευής ήταν γεμάτη λάμψη, με πλήθος κόσμου να δίνει το «παρών», ενώ φίλοι, συνεργάτες και επώνυμοι από τον καλλιτεχνικό χώρο έσπευσαν να χειροκροτήσουν τους δύο τραγουδιστές και να γιορτάσουν μαζί τους την έναρξη αυτής της ιδιαίτερης συνεργασίας.

Ο φωτογραφικός μας φακός βρέθηκε εκεί και απαθανάτισε όσους έδωσαν το παρών στην πρεμιέρα:

Πηγή: NDP Photo Agency