Το βράδυ της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε στο θέατρο του «Ελληνικού Κόσμου» η επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Το Μεγάλο μας Τσίρκο».



Η θεατρική συνύπαρξη της Ελεωνόρας Ζουγανέλη με τον πατέρα της, Γιάννη Ζουγανέλη, και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο, υπό τις οδηγίες του Πέτρου Ζούλια, αποτέλεσε το επίκεντρο του ενδιαφέροντος σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη και επώνυμες παρουσίες.

Το παρών μεταξύ άλλων στη θεατρική πρεμιέρα έδωσαν οι: Σισσυ Χρηστίδου, Χάρης Αλεξίου, Γιώργιος Κιμούλης, Γιώργος Νταλάρας και Βασίλης Παπακωνσταντίνου.

Ο γνωστός δημοσιογράφος Νίκος Συρίγος δεν θα μπορούσε να λείπει από το πλευρό της συντρόφου του, στην πρεμιέρα της, και ο φωτογραφικός φακός τους απαθανάτισε ευδιάθετους ενώ όπως θα δείτε και στα στιγμιότυπα, ο ίδιος παρακολούθησε την παράσταση μαζί με τους συνεργάτες του από την εκπομπή, Χαμογέλα και πάλι και την παρουσιάστρια Σίσσυ Χρηστίδου.

Σίσσυ Χριστίδου-Κωνσταντίνος Βασάλος-Βάλια Χατζηθεοδώρου-Ελεωνόρα Ζουγανέλη-Παύλος Σταματόπουλος-Αγγελική Αγγελίδη-Στέλιος Αγγελίδης-Νίκος Συρίγος

«Το Μεγάλο μας Τσίρκο»: Λίγα λόγια για το έργο

Το «Μεγάλο μας Τσίρκο» είναι ένα υπέροχο λαϊκό θεατρικό πανηγύρι, που κλείνει μέσα του όλη τη χαρά, το πάθος και τον πόνο της Ρωμιοσύνης. Ο σπουδαίος συγγραφέας, Ιάκωβος Καμπανέλλης, λέει ότι η ιδέα για το έργο βασίζεται στο ότι η χώρα μας, σε όλες τις εποχές, μοιάζει με τον Κρόνο, που τρώει τα παιδιά του. Χθες, σήμερα και ίσως και αύριο. Άλλοτε σατιρικό σχόλιο και άλλοτε κραυγή, δραματική, το έργο αγκαλιάζει όλη την ιστορία του τόπου μας.

Ένα έργο-σταθμός για το ελληνικό θέατρο, που μέσα από την κωμωδία, το τραγούδι και τον χορό μετατρέπει τη σκηνή σε καθρέφτη της συλλογικής μας μνήμης. Πρωτοποριακό στη σύλληψη και τολμηρό στην υλοποίησή του, το έργο διατρέχει τη νεότερη ελληνική ιστορία. Μια παράσταση στημένη με τη λογική της ίδιας της ζωής, με συγκρούσεις και ανατροπές, συγκίνηση και σάτιρα, σκληρότητα και ελπίδα. Σήμερα, το έργο αποκτά νέα δύναμη και φωνή.

Μιλά στο σήμερα με τα λόγια του χθες. Μιλά για το ποιοι ήμασταν, ποιοι είμαστε και, ίσως, ποιοι θα μπορούσαμε να γίνουμε. Μια πρόσκληση για να ξαναδούμε την ιστορία μας και τον εαυτό μας, όχι ως μια απλή αναβίωση, αλλά ως μια επίκαιρη θεατρική πράξη μνήμης και συνείδησης.

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού ανεβάζει μια υπερπαραγωγή, με πολυπληθή θίασο και ζωντανή ορχήστρα τιμώντας, για άλλη μια φορά, το ελληνικό έργο και τη διαχρονική του αξία.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

