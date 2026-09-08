Δυναμική πρεμιέρα για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, με τον Νίκο Χατζηνικολάου να επιστρέφει στο τιμόνι της ενημέρωσης. Με όπλο την πολυετή του πορεία και την έγκυρη ματιά του, ο δημοσιογράφος συνεχίζει και αυτή τη σεζόν να αναλύει την ουσία των γεγονότων. Στο πλευρό του έκανε την πρώτη της εμφάνιση η Σία Κοσιώνη, ενισχύοντας το σχολιασμό της επικαιρότητας.

«Καλωσορίζω τώρα στον ΑΝΤ1 τη συνάδελφο Σία Κοσιώνη, μια εξαιρετική συνάδελφο που θα είναι καθημερινά μαζί μας για να σχολιάζει την επικαιρότητα. Καλωσόρισες, Σία», είπε αρχικά ο Νίκος Χατζηνικολάου.

«Ευχαριστώ πάρα πολύ», απάντησε η Σία Κοσιώνη, με τον παρουσιαστή να συμπληρώνει: «Σε υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά».

«Εγώ έχω τεράστια χαρά που εντάσσομαι στην οικογένεια του ΑΝΤ1 και είναι πραγματικά τιμή μου που θα συνεργαστώ μαζί σου. Πιστεύω ότι θα συμβάλω και εγώ με τις δικές μου δυνάμεις στη δημιουργία ενός άρτιου προϊόντος ενημερωτικού, γιατί είναι και οι καιροί απαιτητικοί και πονηροί», πρόσθεσε η Σία Κοσιώνη.

Δείτε την εμφάνισή της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

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