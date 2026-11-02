Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA την Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2026, η Κατερίνα Παναγοπούλου τοποθετήθηκε σχετικά με την υπόθεση απάτης που εμπλέκει ΜΚΟ και αφορά τη διαχείριση κονδυλίων για καρκινοπαθή παιδιά. Η δημοσιογράφος εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για τις καταγγελίες, σχολιάζοντας επικριτικά τον πολυτελή βίο που φέρεται να διήγαν οι εμπλεκόμενοι.

«Θα πρέπει κανείς να είναι εντελώς απογυμνωμένος ηθικά, να είναι παλιάνθρωπος, για να το πω απλά. Εξαχρειωμένος ηθικά για να κάνει επώνυμες τσάντες τα χρήματα που θα έσωζαν ένα παιδάκι με καρκίνο. Δηλαδή δεν είχαν ίχνος ηθικού φραγμού», ανέφερε η Κατερίνα Παναγοπούλου.

«Όσο ο 37χρονος με την 35χρονη σύζυγό του παρίσταναν τους καλούς Σαμαρείτες, διήγαγαν αυτόν τον υπερπολυτελή βίο χωρίς καμία ντροπή και ξόδευαν τα χρήματα ακόμα και στα μπουζούκια», πρόσθεσε η παρουσιάστρια του MEGA.

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govastiletto.gr -Νίκος Οικονομόπουλος: Η αντίδρασή του όταν έμαθε για την απάτη της ΜΚΟ – Είχε δωρίσει 13.000 ευρώ