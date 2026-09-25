Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την κατάσταση του Presley Gerber, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του 27χρονου γιου της Cindy Crawford.

Πρόσωπο από το περιβάλλον της οικογένειας μίλησε στη Daily Mail και περιέγραψε την εικόνα του νεαρού πριν από την εισαγωγή του σε κέντρο αποτοξίνωσης στη Σάντα Μόνικα. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η κατάσταση του Presley είχε επιδεινωθεί σημαντικά περίπου τρεις μήνες πριν από τον θάνατό του.

Όπως υποστήριξε, ο 27χρονος είχε χάσει αρκετό βάρος και έδειχνε εμφανώς καταβεβλημένος, ενώ φέρεται να είχε αλλάξει ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο μιλούσε.

«Ήταν πολύ αδύνατος και χλωμός», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως κάποιες φορές ήταν νευρικός και δυσκολευόταν να εκφραστεί με τρόπο που να γίνεται κατανοητός.

Η ίδια πηγή ισχυρίστηκε ακόμη, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο Presley έδινε την εντύπωση πως είχε κάνει χρήση μεθαμφεταμίνης. Ωστόσο, διευκρίνισε πως κανείς από το περιβάλλον του δεν γνώριζε με βεβαιότητα ποιες ουσίες μπορεί να είχε καταναλώσει. Ο 27χρονος είχε μιλήσει στο παρελθόν για τη χρήση ουσιών και για τις προσπάθειές του να αντιμετωπίσει τον εθισμό.

Ο Presley Gerber πέθανε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 27 ετών, ενώ βρισκόταν σε κέντρο αποτοξίνωσης στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του θανάτου του, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο υπερβολικής δόσης και καρδιακής ανακοπής. Η επίσημη αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα επιπλέον εξετάσεων.

Devastating untold story of Presley Gerber’s final days: Extremely thin, jittering ‘like he was on meth’ and so out his mind that his voice changed… mom Cindy Crawford tried one last panicked intervention – as reality slipped away 🔗 https://t.co/2HsU7klxlK https://t.co/A9VZ1NvANK — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 24, 2026

Govastiletto.gr – Presley Gerber: Νέα στοιχεία για τον θάνατo του 27χρονου – Ολοκληρώθηκε η νεκροψία