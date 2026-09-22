Νέα δεδομένα έρχονται στο φως σχετικά με τις τελευταίες ώρες του Presley Gerber, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 27 ετών, προκαλώντας θλίψη στην οικογένεια και τους ανθρώπους του. Ο γιος της Cindy Crawford και του Rande Gerber πέθανε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ενώ βρισκόταν σε μονάδα αποκατάστασης στην Καλιφόρνια.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει την επίσημη αιτία θανάτου. Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που επικαλείται το PEOPLE, η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο, ο θάνατός του να συνδέεται με πιθανή υπερβολική δόση.

Η κλήση για καρδιακή ανακοπή

Σύμφωνα με τις καταγραφές των Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης, στις 9.35 το πρωί της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου, έγινε κλήση στην αστυνομία της Santa Monica για περιστατικό καρδιακής ανακοπής στην περιοχή της Berkeley Street.

Σε άλλη επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες γινόταν αναφορά σε περιστατικό πιθανής υπερβολικής δόσης, με τους διασώστες να κατευθύνονται στη μονάδα αποκατάστασης όπου βρισκόταν ο 27χρονος.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ιατροδικαστή της κομητείας του Los Angeles, τα οποία επικαλείται το PEOPLE, ο θάνατος του Presley Gerber διαπιστώθηκε στις 9.45 π.μ., περίπου δέκα λεπτά μετά την αρχική κλήση.

Η αστυνομία της Santa Monica επιβεβαίωσε πως οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, ο οποίος στη συνέχεια ταυτοποιήθηκε ως ο Presley Gerber.

Οι Αρχές εξετάζουν την υπόθεση ως πιθανή υπερβολική δόση, διευκρινίζοντας παράλληλα πως δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Η τελική αιτία και ο τρόπος θανάτου θα καθοριστούν από το γραφείο του ιατροδικαστή.

Ολοκληρώθηκε η νεκροψία – Αναμένονται οι εξετάσεις

Η νεκροψία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, ωστόσο δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί επίσημα η αιτία θανάτου.

Το γραφείο του ιατροδικαστή ενημέρωσε το PEOPLE πως απαιτούνται επιπλέον εξετάσεις και αναλύσεις, προκειμένου να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα. Οι Αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το είδος των εξετάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Έτσι, παρά τις αναφορές περί πιθανής υπερβολικής δόσης, το συγκεκριμένο σενάριο δεν έχει επιβεβαιωθεί ως η επίσημη αιτία θανάτου του Presley Gerber. Τα αποτελέσματα των πρόσθετων εξετάσεων ενδέχεται να χρειαστούν ακόμη και αρκετό χρόνο.

Η οικογένεια του 27χρονου, μέσω εκπροσώπου της, έχει ζητήσει από τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό να σεβαστούν την ιδιωτικότητά της σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Οι δυσκολίες που είχε μοιραστεί δημόσια

Ο Presley Gerber είχε μιλήσει στο παρελθόν ανοιχτά για τις προσωπικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε, μεταξύ άλλων για ζητήματα που αφορούσαν την ψυχική του υγεία και τη μάχη του με τις εξαρτήσεις.

Μέσα από τα social media είχε αναφερθεί και στην απόφασή του να υποβληθεί σε θεραπεία με ibogaine, μια ψυχεδελική ουσία που έχει ερευνηθεί σε σχέση με τον εθισμό, χωρίς να είναι εγκεκριμένη για τέτοια θεραπευτική χρήση στις ΗΠΑ.

Ο ίδιος είχε περιγράψει τον φόβο που ένιωθε πριν από τη συγκεκριμένη διαδικασία, αλλά και την ελπίδα πως θα μπορούσε να αποτελέσει μια νέα αρχή για εκείνον.

Η οικογένειά του είχε σταθεί δημόσια στο πλευρό του. Η Cindy Crawford είχε μιλήσει με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον γιο της, ενώ ο Rande Gerber και η αδελφή του, Kaia Gerber, είχαν επίσης εκφράσει την υποστήριξή τους.

Η οικογένεια περιμένει τις απαντήσεις

Ο Presley Walker Gerber, γιος της Cindy Crawford και του Rande Gerber και αδελφός της Kaia Gerber, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 27 ετών.

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή στις 20 Σεπτεμβρίου, ενώ οι συνθήκες γύρω από την απώλειά του παραμένουν υπό διερεύνηση. Η αναφορά των Αρχών σε πιθανή υπερβολική δόση δεν αποτελεί μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένη αιτία θανάτου, καθώς εκκρεμούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων του ιατροδικαστή.

Η οικογένειά του περνά μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, ενώ πλέον αναμένει τα επίσημα πορίσματα που θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του 27χρονου.

Πηγή: people.com

Govastiletto.gr – Presley Gerber: Ποιος ήταν ο γιος της Cindy Crawford που βρέθηκε νεκρός στα 27 του