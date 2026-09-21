Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 27 ετών ο Presley Gerber, γιος της Cindy Crawford. Ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός σε κέντρο αποκατάστασης, με την είδηση να επιβεβαιώνεται από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες και τον εκπρόσωπο της οικογένειας.

Ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου, η οικογένεια Gerber ζητά να γίνει σεβαστή η ιδιωτική της ζωή μέσα σε αυτή τη βαριά περίοδο πένθους.

Ποιος ήταν ο γιος της Cindy Crawford

O Presley Gerber γεννήθηκε στις 2 Ιουλίου 1999 και είναι το πρώτο παιδί της Cindy Crawford και του Rande Gerber και αδερφός της Kaia Gerber.

Ακολούθησε τα βήματα της διάσημης μητέρας του στον χώρο του μόντελινγκ, ενώ κατά το παρελθόν είχε αναφερθεί δημόσια στις μάχες που έδινε με την ψυχική του υγεία και τις καταχρήσεις.

Τα πρώτα του βήματα στη μόδα έγιναν σε πολύ νεαρή ηλικία, καθώς υπέγραψε με το πρακτορείο IMG Models στα 15 του. Μέχρι την ηλικία των 17, τόσο ο ίδιος όσο και η 14χρονη τότε αδερφή του, Kaia, αποτελούσαν ήδη ανερχόμενα ονόματα της βιομηχανίας.

Στην πορεία της διαδρομής του, ο Presley έκανε ντεμπούτο στην πασαρέλα του Moschino στο Λος Άντζελες, περπάτησε για τον οίκο Dolce & Gabbana στο Μιλάνο και πρωταγωνίστησε σε καμπάνια του Calvin Klein.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό W το 2016 ο γιος της Crawford έλεγε για τις πρώτες του εμφανίσεις στην πασαρέλα: «Να μην πέσω. Αυτό μόνο. Έλεγα στον εαυτό μου: “Σε παρακαλώ, μην σκοντάψεις, απλώς φτάσε μέχρι το τέλος”. Αποσπάται εύκολα η προσοχή μου, οπότε αν συγκεντρωθώ σε αυτό που κάνω, μπορώ να το κάνω καλύτερα».

Το 2018 είχε δηλώσει στο PEOPLE είχε αποκαλύψει ότι, παρότι είχε καλούς βαθμούς στο σχολείο, δεν σκόπευε να πάει στο πανεπιστήμιο: «Για ένα διάστημα το σκεφτόμουν, αλλά μετά άρχισα να δουλεύω. Και τώρα περνάω τόσο καλά που λέω: αν κάτι λειτουργεί, μην προσπαθείς να το διορθώσεις».

Η Cindy Crawford, σε συνέντευξή της στο Times το 2015, είχε αναφερθεί στη σημασία της καλλιέργειας ανοιχτόμυαλων παιδιών που κατανοούν και σέβονται τη διαφορετικότητα. «Τα παιδιά μου γεννήθηκαν ελεύθερα· όλα τα υπόλοιπα τα μαθαίνουν από εμάς και από τα ΜΜΕ», είχε πει, τονίζοντας την προσωπική της προσπάθεια να δίνει το παράδειγμα ισορροπώντας μεταξύ της αυτοπεποίθησης και της ευαλωτότητας.

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Τον Δεκέμβριο του 2019 είχε συλληφθεί για οδήγηση

Η ζωή του δεν έλειπε από τα φώτα της δημοσιότητας και τις στιγμές έντασης: τον Δεκέμβριο του 2019 είχε συλληφθεί για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ το 2020 προκάλεσε αίσθηση «χτυπώντας» στο πρόσωπό του το τατουάζ «MISUNDERSTOOD» («Παρεξηγημένος») – το οποίο πάντως αφαίρεσε έναν χρόνο μετά.

«Έχοντας περάσει από τη μάχη με την κατάθλιψη και τα προβλήματα ψυχικής υγείας, αν καταφέρω να βοηθήσω έστω κι έναν άνθρωπο να ξεπεράσει αυτό που έζησα εγώ, για μένα είναι αρκετό», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά στο podcast Studio 22.

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Η μάχη με την κατάθλιψη και τα προβλήματα ψυχικής υγείας

«Η ψυχική υγεία είναι ένα ζήτημα. Είναι τόσο μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Είναι μια δουλειά που δεν σταματά ποτέ και έχει πολλές πτυχές. Αυτό είναι πραγματικά που θέλω να κάνω: να βοηθώ ανθρώπους, είτε έχουν κατάθλιψη είτε παλεύουν με κάτι που επηρεάζει αρνητικά το σώμα τους. Μπορεί να είναι οτιδήποτε και δεν υπάρχει καμία διάθεση κριτικής. Έχω δει πολλά πράγματα και έχω μάθει πολλά. Αυτό που ελπίζω να καταφέρω είναι να έχω κάνει εγώ τα λάθη για λογαριασμό άλλων ανθρώπων, ώστε να μην χρειαστεί να κάνουν τα ίδια λάθη που έκανα εγώ» έλεγε τότε ο Presley Gerber.

Ο Presley Gerber είχε ξεκίνησε να δημοσιεύει στο Instagram βίντεο υπό τον τίτλο «Mental Health Mondays». Σε ένα από αυτά, που αναρτήθηκε το 2024, μίλησε για τις ομάδες αποκατάστασης στις οποίες συμμετείχε και για το πώς μπορεί κανείς να βρει κοινό έδαφος με άλλους ανθρώπους.

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Σε βίντεο που είχε δημοσιεύσει τον Ιούλιο του 2025, ο ίδιος εστίαζε στις υγιεινές συνήθειες, περιγράφοντας τα παιδικά του χρόνια ως ιδιαίτερα δραστήρια, γεμάτα αθλητισμό, surf, πόλο και κολύμβηση. Ωστόσο, η είσοδός του στον επαγγελματικό στίβο τον ανάγκασε να αφήσει σε δεύτερη μοίρα τη γυμναστική. «Η ποιότητα της ζωής μου έπεσε κατακόρυφα», είχε εξομολογηθεί, εξηγώντας πως του πήρε μια ολόκληρη δεκαετία για να συνειδητοποιήσει πόσο ανάγκη είχε να επιστρέψει στη σωματική άσκηση.

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Τα φάρμακα που λάμβανε

Σε βίντεο στο Instagram που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 και αργότερα διαγράφηκε, ο Presley Gerber μίλησε ανοιχτά για τα φάρμακα που λάμβανε, μεταξύ των οποίων η βουπρενορφίνη, το Xanax και το Valium, για την αντιμετώπιση κρίσεων πανικού. «Δυστυχώς, έχω βιώσει πολλές απώλειες σε διάφορες μορφές το τελευταίο διάστημα, οπότε αυτό δεν είναι δικαιολογία, αλλά είναι ο λόγος που βρίσκομαι στη σημερινή κατάσταση», είχε πει, προσθέτοντας ότι ήθελε το βίντεό του να φτάσει στους ανθρώπους με πολλούς τρόπους.

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Τι είχε πει η Kaia Gerber για τη μάχη του αδελφού της

Στο τεύχος Σεπτεμβρίου 2026 της Vogue, η Kaia Gerber αναφέρθηκε σε αυτό που το περιοδικό χαρακτήρισε ως τη «δεκαετή μάχη του Presley με την εξάρτηση από τα ναρκωτικά». «Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο σε μια οικογένεια, εξισώνει τους πάντες», είπε η Kaia, προσθέτοντας ότι συχνά έβαζε τις δικές της ανάγκες σε δεύτερη μοίρα. «Νομίζω ότι γι’ αυτό άρχισα να θεωρώ τον εαυτό μου το εύκολο παιδί και δεν ήθελα ποτέ να ζητήσω βοήθεια. Έμοιαζε υπερβολικό να υπάρχουν δύο παιδιά που χρειάζονται υποστήριξη».

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Συμμετείχε σε δράσεις εθελοντισμού

Μητέρα και γιος έχουν μοιραστεί δράσεις εθελοντισμού όλα αυτά τα χρόνια, συμμετέχοντας σε πρωτοβουλίες που στήριζαν παιδιά με σοβαρές ασθένειες. Η Cindy Crawford είχε πει πως είναι ιδιαίτερα συγκινητικό να βλέπει τα παιδιά της να συνεχίζουν αυτό το έργο μόνα τους, χωρίς δική της παρότρυνση.

Όταν δεν εργαζόταν ή δεν συμμετέχει σε φιλανθρωπικές δράσεις, ο Presley Gerber επιλέγει έναν έντονα δραστήριο τρόπο ζωής: έκανε surf, έπαιζε μπάσκετ, έκανε ποδήλατο με τον πατέρα του, ασχολούνταν με το snowboard και περνούσε χρόνο στη φύση.

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