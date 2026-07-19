Μία από τις πιο κομψές κοινές εμφανίσεις τους πραγματοποίησαν ο πρίγκιπας Αλβέρτος και η πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό, δίνοντας το «παρών» στο 77ο Ετήσιο Φιλανθρωπικό Γκαλά του Ερυθρού Σταυρού, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Ιουλίου.

Η πριγκίπισσα Σαρλίν εντυπωσίασε με μία λαμπερή χρυσή μεταλλική τουαλέτα σε ίσια γραμμή. Την εμφάνισή της ολοκλήρωσε με μία αέρινη κάπα, χαρίζοντας στο look της μια αίσθηση διαχρονικής πολυτέλειας.

Ωστόσο, η πιο ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήρθε όταν το πριγκιπικό ζευγάρι ανέβηκε στην πίστα για τον καθιερωμένο χορό του γκαλά.

Ο Αλβέρτος και η Σαρλίν χόρεψαν ένα ρομαντικό βαλς υπό τους ήχους του «I’ve Got So Much to Give» του Barry White, σε μία σπάνια δημόσια στιγμή τρυφερότητας που τράβηξε τα βλέμματα των παρευρισκόμενων.

Το βίντεο από τον χορό τους έγινε γρήγορα viral, με πολλούς να σχολιάζουν τη χημεία του πριγκιπικού ζευγαριού.

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