Μια νέα σελίδα στη ζωή του άνοιξε ο πρίγκιπας George, καθώς ξεκίνησε τη φοίτησή του στο περίφημο Eton College.

Στο πλευρό του την πρώτη ημέρα βρέθηκαν ο πατέρας του, πρίγκιπας William, και η Kate Middleton.

Ο 13χρονος George, λίγο μετά την άφιξή του στο σχολείο, φόρεσε την επίσημη στολή του Eton και πόζαρε για τα πρώτα του πορτρέτα ως μαθητής. Με μαύρο σακάκι, γιλέκο και ριγέ παντελόνι, εμφανίστηκε χαμογελαστός και ιδιαίτερα κομψός.

Η επιλογή του σχολείου έχει ιδιαίτερο συμβολισμό για τη βασιλική οικογένεια, καθώς εκεί είχε φοιτήσει και ο πατέρας του, William, αλλά και ο θείος του, πρίγκιπας Harry.

Με την έναρξη της φοίτησής του στο Eton, ο νεαρός πρίγκιπας αφήνει πίσω του το Lambrook School και περνά σε μια νέα περίοδο, με περισσότερη ανεξαρτησία και νέες εμπειρίες.

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