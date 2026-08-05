Στο επίκεντρο της διεθνούς δημοσιότητας βρίσκονται ξανά ο Πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle, καθώς νέα δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου φέρνουν στο φως φήμες περί σοβαρής κρίσης στον γάμο τους. Δημοσιεύματα, όπως αυτό του περιοδικού Heat, κάνουν λόγο για αυξανόμενη ένταση ανάμεσα στο ζευγάρι, ενώ επικαλούνται πηγές που ισχυρίζονται πως τα Ανάκτορα έχουν συντάξει ακόμη και «σχέδιο έκτακτης ανάγκης» σε περίπτωση διαζυγίου. Παρόλα αυτά, τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, με τις σχετικές πληροφορίες να παραμένουν στο πλαίσιο των ανεπιβεβαίωτων φημών και των εικασιών.

Αφορμή για τα νέα σενάρια αποτέλεσαν οι ολοένα και πιο συχνές ξεχωριστές επαγγελματικές εμφανίσεις των δύο. Η Meghan Markle επικεντρώνεται στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, τα media projects και το lifestyle brand της, ενώ ο Πρίγκιπας Harry συνεχίζει τις δικές του φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες και τις δημόσιες παρεμβάσεις του, με αποτέλεσμα να πραγματοποιούν αρκετές υποχρεώσεις χωριστά.

Παράλληλα, ορισμένα βρετανικά MME προχωρούν ένα βήμα παραπέρα, αναφέροντας πως στα Ανάκτορα έχουν ήδη εξεταστεί όλα τα πιθανά ενδεχόμενα για το μέλλον του Πρίγκιπα Harry, συμπεριλαμβανομένου και του σενάριου ενός χωρισμού. Παρ’ όλα αυτά, οι ισχυρισμοί αυτοί παραμένουν ανεπιβεβαίωτοι, καθώς δεν υπάρχει καμία σχετική τοποθέτηση ούτε από το Μπάκιγχαμ ούτε από την πλευρά του ζευγαριού.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

Παρά τις φήμες, οι τελευταίες δημόσιες τοποθετήσεις της Meghan δείχνουν μια διαφορετική εικόνα. Μόλις πριν από λίγες ημέρες, η Δούκισσα του Sussex μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον σύζυγό της, αποκαλύπτοντας ότι ο Harry είναι εκείνος που της θυμίζει, στις δύσκολες στιγμές, πως «πάντα υπάρχει ήλιος πάνω από τα σύννεφα».

govastiletto.gr – Meghan Markle – Πρίγκιπας Harry: Δείτε αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον πολυσυζητημένo γάμο τους