Η ρήξη μεταξύ του Βασιλιά Καρόλου και του μικρότερου γιου του, Πρίγκιπα Harry δεν έχει τελειώσει. Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι ο μονάρχης είναι έτοιμος να κάνει ένα βήμα πίσω και να κάνει ειρήνη με το ζευγάρι. Μάλιστα, εξετάζει το ενδεχόμενο να προσφέρει στον Harry και τη σύζυγό του, Meghan Markle μια κατοικία, ένα νέο σπίτι στη Βρετανία όπου θα μπορούν να έρχονται και να φεύγουν όποτε θέλουν με τα δύο παιδιά τους, Αrchie και Lilibet.

Σύμφωνα με τον βασιλικό εμπειρογνώμονα Rob Shuter, ο Κάρολος είναι έτοιμος να προσφέρει στον Harry και τη Meghan, ένα από τα πιο όμορφα σπίτια στο βασίλειο. «Ο Κάρολος θέλει ενότητα. Η προσφορά μιας σημαντικής περιουσίας στο Ουίνδσορ θα έστελνε ένα ισχυρό μήνυμα, αποδεικνύοντας ότι η πόρτα παραμένει ανοιχτή».

Το Royal Lodge, όπου μέχρι πρότινος έμενε ο πρώην Πρίγκιπας Andrew με τη Sarah Ferguson, πριν εξοριστούν από τη Βασιλική Στοά εξαιτίας της εμπλοκής τους με το σκάνδαλο Epstein.

Η ιστορία του Royal Lodge ξεκίνησε το 1662. Αρχικά, μια απλή αγροικία, το κτίριο άντεξε στη δοκιμασία του χρόνου και υπέστη ριζικές μεταμορφώσεις για να γίνει μια εξαιρετική κατοικία που αρμόζει στους βασιλικούς κατοίκους της. Για τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, η Royal Lodge, πιο απομονωμένη από άλλες βασιλικές κατοικίες, ήταν πάντα ένα ευπρόσδεκτο καταφύγιο ηρεμίας.

Όπως επισημαίνει το House & Garden, το Royal Lodge είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα γεωργιανής αρχιτεκτονικής: «Χαρακτηρίζεται από τη συμμετρία του, τα παράθυρα με συρόμενες πόρτες και τις κλασικές αναλογίες. Οι εσωτερικοί χώροι αντανακλούν ένα μείγμα παραδοσιακού στυλ και προσωπικών πινελιών που προστέθηκαν από τους διάφορους βασιλικούς ενοίκους του κατά τη διάρκεια των αιώνων». Η τριώροφη κατοικία με τους λευκούς τοίχους περιλαμβάνει 30 δωμάτια, συμπεριλαμβανομένων επτά υπνοδωματίων, μιας εξαιρετικά μεγάλης τραπεζαρίας και καθιστικού, ενός θερμοκηπίου, μιας βεράντας, ενός κιόσκι-παρεκκλήσι, έξι εξοχικών σπιτιών και ενός κηπουρού.

