Ο Πρίγκιπας William και η Kate Middleton έδωσαν το «παρών» στα Bafta Film Awards 2026.

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια εμφάνιση του πρίγκιπα William και της Kate Middleton μετά τη σύλληψη του αδελφού του βασιλιά Καρόλου, Andrew, αυτή την εβδομάδα.

«Τα BAFTA 2026 σίγουρα είδαν λίγο από τη λάμψη της Κέιτ, χωρίς όμως να απειλεί να αποσπάσει την προσοχή από τους ηθοποιούς που ήταν υποψήφιοι» σχολιάζει ο βρετανικός Τύπος.

«Η εμφάνισή τους στα ”Όσκαρ” του Ηνωμένου Βασιλείου έρχεται μετά από άλλες δημόσιες εμφανίσεις μελών της βασιλικής οικογένειας μετά τη σύλληψη Άντριου, όπως της βασίλισσας Καμίλα σε μια συναυλία και της πριγκίπισσας Άννα σε έναν αρραβώνα σε ανδρική φυλακή» τονίζει το People.

Επίσης, ένας από τους παρευρισκόμενους στα Bafta, σύμφωνα με το People, έκανε την ακόλουθη ερώτηση στο ζευγάρι: «Κινδυνεύει η μοναρχία;», με τον πρίγκιπα William και την Kate Middleton να την αγνοούν.

Μάλιστα, τα τοπικά μέσα σχολιάζουν ότι η Kate Middleton «επέλεξε ένα φόρεμα από την γκαρνταρόμπα της για την επίσημη περίσταση», αφού είχε φορέσει και παλαιότερα, αυτό το φόρεμα Gucci σε ένα δείπνο του Women in Finance το 2019.

Επίσης, η βρετανική Vogue επισημαίνει πως η Kate Middleton εμφανίστηκε στα Bafta τελευταία φορά το 2023 και στη συνέχεια, αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας, ανακοινώνοντας την επόμενη χρονιά ότι υποβαλλόταν σε θεραπεία για τον καρκίνο.

«Παρά τα ταραχώδη τρία χρόνια από την τελευταία της στιγμή στα Bafta, η Kate έδειχνε πιο κομψή από ποτέ, κάνοντας μια διακριτική εμφάνιση στην τελετή απονομής» σχολιάζει η βρετανική Vogue.

