Το εμβληματικό μαύρο φόρεμα της πριγκίπισσας Diana, που έμεινε στην ιστορία ως «Revenge Dress», επιστρέφει στο επίκεντρο, περισσότερα από 30 χρόνια μετά τη θρυλική εμφάνισή της.

Πίσω από τη δημιουργία του βρίσκεται η Ελληνίδα σχεδιάστρια Χριστίνα Σταμπολιάν, η οποία αποκάλυψε πως το φόρεμα κατασκευάστηκε στον Βόλο, χωρίς η ίδια να φαντάζεται τότε την παγκόσμια απήχηση που θα αποκτούσε.

Το φόρεμα θα βρίσκεται στο Λονδίνο μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας, πριν ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τη δημοπρασία του από τον οίκο Sotheby’s στις 9 Δεκεμβρίου. Η εκτιμώμενη τιμή πώλησής του κυμαίνεται μεταξύ 150.000 και 300.000 δολαρίων.

Η Diana φόρεσε τη συγκεκριμένη δημιουργία στις 29 Ιουνίου 1994, στη Serpentine Gallery του Λονδίνου.

Η εμφάνισή της πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα που ο τότε πρίγκιπας Charles παραδεχόταν δημόσια την απιστία του, με αποτέλεσμα η εικόνα της με το μαύρο φόρεμα να κάνει τον γύρο του κόσμου και να αποκτήσει συμβολικό χαρακτήρα.

Η σχέση της Χριστίνας Σταμπολιάν με την Diana είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια νωρίτερα. Οι δύο γυναίκες είχαν γνωριστεί τυχαία σε εστιατόριο του Λονδίνου, ενώ το 1991 η πριγκίπισσα επισκέφθηκε χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση τη boutique της Ελληνίδας σχεδιάστριας. Εκεί επέλεξε τα υλικά για το φόρεμα, ένα μαύρο μεταξωτό jacquard σε συνδυασμό με chiffon.

Παρότι η Diana είχε αρχικά κάποιες επιφυλάξεις, καθώς θεωρούσε το σχέδιο αρκετά πιο αποκαλυπτικό σε σχέση με τις μέχρι τότε εμφανίσεις της, τελικά αποφάσισε να το κρατήσει.

Το φόρεμα παρέμεινε στη γκαρνταρόμπα της για σχεδόν τρία χρόνια, μέχρι τη βραδιά που η συγκεκριμένη εμφάνιση το καθιέρωσε ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα φορέματα της σύγχρονης μόδας.

Η Χριστίνα Σταμπολιάν, η οποία έχει εγκατασταθεί εδώ και χρόνια στο Λονδίνο, εξακολουθεί να μιλά με ιδιαίτερη συγκίνηση για τη δημιουργία που συνδέθηκε με μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές στην ιστορία της πριγκίπισσας Diana.

Το γεγονός ότι ένα φόρεμα που ξεκίνησε από το εργαστήριο στον Βόλο κατέληξε να αποτελεί σημείο αναφοράς για τη μόδα, αποτελεί ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην πορεία της.

View this post on Instagram A post shared by Marie Claire Greece (@marieclairegreece)

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