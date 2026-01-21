Η απώλεια της πριγκίπισσας Ειρήνης στις 15 Ιανουαρίου, έπειτα από παρατεταμένη μάχη με προβλήματα υγείας, σηματοδοτεί μια οδυνηρή στιγμή για τη βασίλισσα Σοφία. Με τον θάνατο της αδερφής του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, η Σοφία αποχαιρέτησε τον πιο δικό της άνθρωπο, την έμπιστη σύντροφο και συνοδοιπόρο μιας ολόκληρης ζωής.

Οι αποκαλύψεις για τα περιουσιακά της στοιχεία και τις αποφάσεις σχετικά με την κληρονομιά της!

Στο φως έρχονται λεπτομέρειες για τη διαχείριση της περιουσίας της πριγκίπισσας Ειρήνης. Παρόλο που το ακριβές ύψος της κληρονομιάς δεν έχει δημοσιοποιηθεί, οι πληροφορίες αναφέρουν πως η τελευταία της επιθυμία ήταν σαφής: τα περιουσιακά της στοιχεία να περιέλθουν στα πρόσωπα του στενού οικογενειακού της περιβάλλοντος, εκείνα που στάθηκαν στο πλευρό της με αφοσίωση μέχρι τις τελευταίες της στιγμές.

H μεγαλύτερη ωφελούμενη από τη διαθήκη

Η Irene Urdangarin αναδεικνύεται σε κεντρικό πρόσωπο της διαθήκης της πριγκίπισσας Ειρήνης, καθώς, σύμφωνα με το ESdiario, είναι μία από τις κύριες δικαιούχους. Η εκλιπούσα υπήρξε εξαιρετικά γενναιόδωρη μαζί της, κληροδοτώντας της ένα ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα της περιουσίας της. Αξιοσημείωτο είναι πως, ενώ στη διαθήκη περιλαμβάνονται αρκετά από τα παιδιά της Infanta Cristina, απουσιάζουν πλήρως τα ονόματα της πριγκίπισσας Leonor και της Infanta Sofia.

Αυτό επιβεβαιώνει ότι τα παιδιά της Infanta Crostina ήταν η αδυναμία της Ειρήνης, και ότι ήθελε να τα φροντίσει μετά τον θάνατό της. Υπήρχαν πάντα εικασίες ότι ένα μεγάλο μέρος της κληρονομιάς της θα κατέληγε στα χέρια ΜΚΟ, επομένως η απόφασή της προκάλεσε έκπληξη.

Από την άλλη η Irene Urdangarin είχε μια πολύ στενή σχέση με την Ειρήνη ενώ ήταν μεταξύ εκείνων που επηρεάστηκαν περισσότερο κατά τη διάρκεια του αποχαιρετισμού της!

Ήταν συντετριμμένη, καθώς ήταν μία από εκείνες που επιλέχθηκαν, μαζί με δύο άλλες ξαδέρφες, για να φέρουν τα παράσημα που είχε λάβει η πριγκίπισσα Ειρήνη σε όλη της τη ζωή. Αυτή ήταν μια σαφής ένδειξη του δεσμού που μοιραζόταν με τη θεία και νονά της.

Η κληρονομιά έρχεται να προστεθεί σε μια άλλη που ήδη κατέχει

Τέλος να σημειώσουμε πως αυτή η κληρονομιά έρχεται να προστεθεί σε μια άλλη που ήδη κατέχει η Irene Urdangarin. Η νεότερη της οικογένειάς της, όπως και τα αδέλφια της, κατέχει ένα μερίδιο από την έπαυλη Balada στο νησί της Μενόρκα.

Αυτή η εμβληματική περιουσία ανήκε κάποτε στην Infanta Sofia και την πριγκίπισσα Leonor, αλλά επέλεξαν να την αρνηθούν. Αυτό επιβεβαιώθηκε από το Βασιλικό Οικογενειακό Δίκαιο μήνες αφότου η Ινφάντα ενηλικιώθηκε. Η περιουσία, παρεμπιπτόντως, ανήκε στον επιχειρηματία Juan Ignacio Balada Llabrés.

