Στην τελευταία της κατοικία οδηγήθηκε τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026 η πριγκίπισσα Ειρήνη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών. Στην εξόδιο ακολουθία, τα μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας και πλήθος οικείων προσώπων αποχαιρέτησαν τη μικρότερη αδελφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, τιμώντας τη μνήμη της σε κλίμα βαθιάς οδύνης

Η πριγκίπισσα που ζούσε μόνιμα στην Ισπανία με την αδελφή της, βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας, πέθανε την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου και μάλιστα την ώρα που τελούνταν το μνημόσυνο για τα 3 χρόνια από τον θάνατο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου. Η τελευταία επιθυμία της Ειρήνης ήταν να θαφτεί δίπλα στον αδελφό της και τους γονείς της Παύλο και Φρειδερίκη, στο Τατόι. Έτσι κι έγινε.

Η βασίλισσα Σοφία με πόνο ψυχής αποχαιρέτησε την αδελφή της, έχοντας τη συμπαράσταση των δικών της ανθρώπων. Δίπλα της ήταν ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε Στ’ και η σύζυγός του, Letizia, αλλά και τα ανίψια της, Παύλος, Νικόλαος και Φίλιππος ντε Γκρες καθώς και η μητέρα τους, Άννα Μαρία.

Στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία» συγκεντρώθηκαν μετά την κηδεία της πριγκίπισσας Ειρήνης, αγαπημένα της πρόσωπα στο γεύμα που παρέθεσε η οικογένειά της.

Στο ξενοδοχείο, έφτασαν μεταξύ άλλων, λίγο πριν τις 5 το απόγευμα η αδερφή της, βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας, η τέως βασίλισσα Άννα Μαρία, ο Νικόλαος Ντε Γκρες με την σύζυγό του Χρυσή Βαρδινογιάννη, τα παιδιά του Παύλου Ντες Γκρες Κωνσταντίνος Αλέξιος, Αχιλλέας Ανδρέας, Οδυσσέας Κίμωνας, η Αλεξία Ντες Γκρες με τον σύζυγό της Κάρλος Μοράλες και ο Φίλιππος Ντε Γκρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το γεύμα περιλάμβανε σαλάτες, σπανακόπιτα, μελιτζανοσαλάτα, ταραμά, καθώς και ψαρόσουπα και ψάρι στη σχάρα με λαχανικά.

Ο Φίλιππος Ντε Γκρες με την αδερφή του, Θεοδώρα Ντε Γκρες

Η Αλεξία Ντε Γκρες με τον σύζυγό της Κάρλος Μοράλες

Ο Νικόλαος Ντε Γκρες με την σύζυγό του, Χρυσή Βαρδινογιάννη

Η τέως βασίλισσα Άννα Μαρία

Παύλος Ντε Γκρες

Φωτογραφίες: NDP photo agency

