Η Πριγκίπισσα Eugenie και ο σύζυγός της Jack Brooksbank περιμένουν το τρίτο τους παιδί, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Η 36χρονη κόρη του Πρίγκιπα Andrew μοιράστηκε το χαρμόσυνο νέο και μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία όπου τα δύο παιδιά της κρατούν το υπερηχογράφημα, κάνοντας γνωστή την ευχάριστη είδηση με έναν ιδιαίτερα τρυφερό τρόπο.

Στην ανακοίνωση του Παλατιού αναφέρεται ότι ο Βασιλιάς Charles ενημερώθηκε για την εγκυμοσύνη και εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την επέκταση της οικογένειας.

Τα δύο παιδιά του ζευγαριού, ο August, 5 ετών, και ο Ernest, 2 ετών, ανυπομονούν επίσης για τον ερχομό του νέου μέλους, που αναμένεται να γεννηθεί μέσα στο καλοκαίρι.