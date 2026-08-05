Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η πριγκίπισσα Ευγενία, καθώς έφερε στον κόσμο το τρίτο της παιδί, ένα υγιέστατο κοριτσάκι, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Τζακ Μπρουκσμπανκ. Το νέο μέλος της οικογένειας γεννήθηκε στην Πορτογαλία, όπου το ζευγάρι έχει επιλέξει να ζει ένα μεγάλο μέρος του χρόνου, μακριά από τους έντονους ρυθμούς και τις υποχρεώσεις του βρετανικού Στέμματος.

Την ευχάριστη είδηση μοιράστηκε η ίδια μέσα από τα social media, δημοσιεύοντας την πρώτη φωτογραφία της νεογέννητης κόρης της και γράφοντας: «Είμαστε τρελά ερωτευμένοι με το μικρό μας κορίτσι», εκφράζοντας τη χαρά της για το νέο μέλος της οικογένειάς τους.

Η μικρή έρχεται να συμπληρώσει την οικογενειακή ευτυχία, δίπλα στους δύο μεγάλους αδελφούς της, τον August και τον Ernest, οι οποίοι ανυπομονούσαν να γνωρίσουν την αδελφή τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Princess Eugenie (@princesseugenie)

Το love story με τον Τζακ Μπρουκσμπανκ

Η πριγκίπισσα Ευγενία και ο Τζακ Μπρουκσμπανκ γνωρίστηκαν το 2010, κατά τη διάρκεια διακοπών στο χιονοδρομικό κέντρο Verbier της Ελβετίας, μέσω κοινών φίλων. Η χημεία τους ήταν άμεση και πολύ γρήγορα έγιναν αχώριστοι, κρατώντας ωστόσο τη σχέση τους διακριτικά μακριά από τη δημοσιότητα.

Ύστερα από επτά χρόνια κοινής πορείας, ο Τζακ έκανε πρόταση γάμου στην Ευγενία κατά τη διάρκεια ενός ρομαντικού ταξιδιού στη Νικαράγουα, με το μονόπετρο από ροζ ζαφείρι να κλέβει τότε τις εντυπώσεις. Ο αρραβώνας τους ανακοινώθηκε επίσημα τον Ιανουάριο του 2018 και λίγους μήνες αργότερα, στις 12 Οκτωβρίου 2018, ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στο Παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του Ουίνδσορ, σε μία λαμπερή τελετή που παρακολούθησαν μέλη της βασιλικής οικογένειας, γαλαζοαίματοι και προσωπικότητες από όλο τον κόσμο.

Τα τελευταία χρόνια το ζευγάρι έχει επιλέξει μια πιο ήρεμη ζωή στην Πορτογαλία, όπου ο Τζακ Μπρουκσμπανκ δραστηριοποιείται επαγγελματικά.

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