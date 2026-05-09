Τα βλέμματα όλων τράβηξε η πριγκίπισσα Ευγενία στην πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά τα ευχάριστα νέα για την τρίτη εγκυμοσύνη της.

Συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, Τζακ Μπρούκσμπανκ, έδωσε το παρών στο εντυπωσιακό πάρτι γενεθλίων της Poppy Delevingne στο Λονδίνο. Παρά τη σκιά που έχουν ρίξει τα πρόσφατα οικογενειακά σκάνδαλα στις δημόσιες εμφανίσεις των μελών της οικογένειας, η Ευγενία έλαμπε μέσα στο μαύρο μάξι φόρεμά της, με τη φουσκωμένη της κοιλίτσα να κλέβει την παράσταση καθώς πόζαρε χαμογελαστή στον φωτογραφικό φακό.

Τα δύο παιδιά του ζευγαριού, ο August, 5 ετών, και ο Ernest, 2 ετών, ανυπομονούν επίσης για τον ερχομό του νέου μέλους, που αναμένεται να γεννηθεί μέσα στο καλοκαίρι.

Εκεί βρέθηκε και η αδερφή της, πριγκίπισσα Βεατρίκη με τον σύζυγό της, Εντοάρντο Μαπέλι Μότζι. Η πριγκίπισσα εμφανίστηκε με ένα μίνι φόρεμα που συνδύασε με ψηλές μαύρες σουέντ μπότες και ένα μίντι καφέ σουέντ πανωφόρι. Το look της ολοκλήρωσε με μακριά σκουλαρίκια και μία μπορντό τσάντα.

