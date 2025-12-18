Τέλος στη σιωπή της έβαλε η Πηνελόπη Αναστασοπούλου, η οποία επέστρεψε δυναμικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου. Η γνωστή καλλιτέχνιδα, μετά από ένα διάστημα αποχής λόγω φόρτου εργασίας και προσωπικών θεμάτων, επέλεξε να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από τη λήξη της συνεργασίας της με την Έλενα Χριστοπούλου. Μέσα από το Instagram, απάντησε με ειλικρίνεια στις φήμες των τελευταίων ημερών, βάζοντας τα πράγματα στη θέση τους.

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου ξεσπά μετά τα σχόλια

Σε έντονο ύφος, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου ξεκαθάρισε από την αρχή πως δεν επιθυμεί να μπει στη διαδικασία εξηγήσεων. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Δυο λόγια θέλω να πω, για όλο αυτό το θέμα της επικαιρότητας, αυτών των ημερών, το οποίο δεν έχει ξεκινήσει από μένα και δεν θέλω. Δεν περνάω καλά καθόλου, είναι πάρα πολύ άβολο για μένα. Αν ήθελα να μιλήσω, θα μιλούσα. Έχω επιλέξει να μην το κάνω, γιατί δεν αφορά κανένα».

Όπως τόνισε, οι αποφάσεις που παίρνει στη ζωή της αφορούν αποκλειστικά την ίδια και δεν αισθάνεται την ανάγκη να τις αιτιολογήσει δημόσια. «Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι άνθρωποι που βρισκόμαστε σε αυτή τη δουλειά δεν έχουμε επιλογή. Δυστυχώς οι εκπομπές μπορούν να βγάζουν τα δικά τους συμπεράσματα και δεν μπορούμε να παρεμβαίνουμε. Έχουμε μάθει να ζούμε με αυτό, δεν είναι σωστό, συμβαίνει παρόλα αυτά. Όμως, αυτό που δεν μπορώ να επιτρέψω είναι τους χαρακτηρισμούς. Φτιάξτε ό,τι αφήγημα θέλετε, πείτε ό,τι θέλετε, όμως τους χαρακτηρισμούς δεν τους επιτρέπω», ανέφερε η Πηνελόπη Αναστασοπούλου.

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου είπε επίσης πως: «Δεν θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος ανέντιμος όταν επιλέγει να μην εκθέσει. Επειδή είμαι πάρα πολλά πράγματα σε αυτή τη ζωή, καλά και κακά, είμαι παν-τρελή, μπορώ να γίνω πάρα πολύ υπερβολική όταν κάτι με έχει ταράξει πολύ συναισθηματικά, μπορεί να γίνω πάρα πολύ υπερβολική. Και μπορώ να γίνω και πάρα πολύ επικίνδυνη για ανθρώπους που θα κάνουν κάτι κακό και θα το κάνουν ας πούμε μπροστά μου. Οπότε αν θεωρούμαι επικίνδυνη για τέτοιους λόγους, μια χαρά. Όμως επειδή μπορώ και εγώ να ξεκινήσω και να λέω χαρακτηρισμούς, έχω επιλέξει να μην το κάνω γιατί θέλω να είμαι ένας άλλος άνθρωπος».

Κλείνοντας, έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση: «Δεν επιτρέπω σε κανέναν να με χαρακτηρίζει για τις επιλογές μου δημόσια. Κομμένοι οι χαρακτηρισμοί, γιατί δεν θα περάσει κανένας μας καλά άμα αρχίσουμε τους χαρακτηρισμούς».

