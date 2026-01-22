Τα πρώτα στοιχήματα και οι προβλέψεις για την Eurovision 2026 δείχνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται πολύ κοντά στο να μπει στην πρώτη πεντάδα, με ανοδική πορεία και εμφανή δυναμική προς τα ψηλά.

Παρόλο που ήδη έχουν ξεκαθαρίσει κάποια φαβορί, η εμπειρία δείχνει ότι μέχρι τον τελικό στη Βιέννη μπορεί να αλλάξουν πολλά — όπως συνέβη και το 2025, όταν η «Αστερομάτα» ανέβηκε στην 6η θέση παρά τις χαμηλές προβλέψεις.

Σύμφωνα με τα πρώτα προγνωστικά, η Ελλάδα έχει ανέβει στην πρώτη δεκάδα και βρίσκεται στην 6η θέση, ισοβαθμώντας με την Ιταλία. Η κορυφαία δεκάδα αυτή τη στιγμή είναι:

Ισραήλ Φινλανδία Σουηδία Ουκρανία Ιταλία Ελλάδα Δανία Βέλγιο Λουξεμβούργο Γαλλία

Στο ελληνικό εθνικό τελικό, τα προγνωστικά των bookmakers δείχνουν ξεκάθαρα φαβορί. Πρώτος με μεγάλη διαφορά είναι ο Akylas με το «Ferto», που έχει γίνει viral από τη στιγμή που κυκλοφόρησε ολόκληρο το τραγούδι, με πιθανότητα νίκης 40% και απόδοση 1.85.

Δεύτερος έρχεται ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Mook», με 29% πιθανότητα και απόδοση 2.55, ο οποίος αποτελεί τον πιο ισχυρό αντίπαλο του Akyla.

Την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Marseaux με το «Hanomai», με 15% πιθανότητα νίκης και απόδοση 5, κυρίως επειδή το τραγούδι έχει ισχυρή απήχηση σε όσους προτιμούν ελληνικό στίχο.

Την τέταρτη θέση έχει η Evangelia με το «Parea», που συμμετέχει για δεύτερη φορά μετά την περσινή της προσπάθεια, με πιθανότητα 4% και απόδοση 20. Τέλος, ο Zaf με το «Asteio» εμφανίζεται ως outsider με 1% πιθανότητα και απόδοση 50.

