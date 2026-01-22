Τα πρώτα στοιχήματα και οι προβλέψεις για την Eurovision 2026 δείχνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται πολύ κοντά στο να μπει στην πρώτη πεντάδα, με ανοδική πορεία και εμφανή δυναμική προς τα ψηλά.

Παρόλο που ήδη έχουν ξεκαθαρίσει κάποια φαβορί, η εμπειρία δείχνει ότι μέχρι τον τελικό στη Βιέννη μπορεί να αλλάξουν πολλά — όπως συνέβη και το 2025, όταν η «Αστερομάτα» ανέβηκε στην 6η θέση παρά τις χαμηλές προβλέψεις.

Σύμφωνα με τα πρώτα προγνωστικά, η Ελλάδα έχει ανέβει στην πρώτη δεκάδα και βρίσκεται στην 6η θέση, ισοβαθμώντας με την Ιταλία. Η κορυφαία δεκάδα αυτή τη στιγμή είναι:

  1. Ισραήλ

  2. Φινλανδία

  3. Σουηδία

  4. Ουκρανία

  5. Ιταλία

  6. Ελλάδα

  7. Δανία

  8. Βέλγιο

  9. Λουξεμβούργο

  10. Γαλλία

Στο ελληνικό εθνικό τελικό, τα προγνωστικά των bookmakers δείχνουν ξεκάθαρα φαβορί. Πρώτος με μεγάλη διαφορά είναι ο Akylas με το «Ferto», που έχει γίνει viral από τη στιγμή που κυκλοφόρησε ολόκληρο το τραγούδι, με πιθανότητα νίκης 40% και απόδοση 1.85.

Δεύτερος έρχεται ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Mook», με 29% πιθανότητα και απόδοση 2.55, ο οποίος αποτελεί τον πιο ισχυρό αντίπαλο του Akyla.

Την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Marseaux με το «Hanomai», με 15% πιθανότητα νίκης και απόδοση 5, κυρίως επειδή το τραγούδι έχει ισχυρή απήχηση σε όσους προτιμούν ελληνικό στίχο.

Την τέταρτη θέση έχει η Evangelia με το «Parea», που συμμετέχει για δεύτερη φορά μετά την περσινή της προσπάθεια, με πιθανότητα 4% και απόδοση 20. Τέλος, ο Zaf με το «Asteio» εμφανίζεται ως outsider με 1% πιθανότητα και απόδοση 50.

