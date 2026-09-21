Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, οι παρουσιαστές πήραν θέση στο «τιμόνι» των πρωινών εκπομπών, ανοίγοντας τη νέα εβδομάδα με την επικαιρότητα στο επίκεντρο.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη κυριάρχησε στη θεματολογία της πρωινής ζώνης.

Οι παρουσιαστές αναφέρθηκαν στην απώλεια του σπουδαίου καλλιτέχνη ήδη από τα πρώτα λεπτά των εκπομπών τους, αφιερώνοντας χρόνο στη σημαντική είδηση που συγκλόνισε το κοινό.

Super Κατερίνα

Στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου έγινε ιδιαίτερη αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη, με αφορμή τη θέση που κατέχει στην παγκόσμια κατάταξη του Spotify.

Ο γνωστός καλλιτέχνης βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Νο. 35 της λίστας με τους καλλιτέχνες που καταγράφουν τη μεγαλύτερη απήχηση στην πλατφόρμα.

«Το αγαπημένο μου τραογύδι “Ώρες Μικρές”, όπως και πάρα πολλών Ελλήνων όπως καταλαβαίνω, είναι στο νούμερο ένα.Θέλω να παρακαλέσω τον μουσικό μας επιμελητή, τον Δημήτρη, να φύγουμε σε διαφημίσεις με το αγαπημένο τραγούδι όλως μας. Πάμε!», είπε η Κατερίνα Καινούργιου και αφιέρωσε το γνωστό τραγούδι στο κοινό της.

Στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Θυμάμαι όταν είχαμε πάει για φαγητό στα Νότια, μου άνοιγε την πόρτα του αυτοκινήτου. Θυμάμαι να μου τραβάει τη καρέκλα για να καθίσω. Ένα αρσενικό παλαιάς κοπής και σε όλη του τη συμπεριφορά. Όλο αυτό θεωρώ προέρχεται και από την οικογένειά του, τον μεγάλωσαν έτσι».

Χαμογέλα και πάλι

Η Σίσσυ Χρηστίδου επέλεξε να ανοίξει τη σημερινή εκπομπή της κάνοντας αναφορά στον γνωστό καλλιτέχνη.

Η παρουσιάστρια θέλησε να τοποθετηθεί για το συγκεκριμένο θέμα, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Φαντάζομαι και ξέρετε πόσο δύσκολη περίοδος ήταν αυτή. Μιλάμε για ένα συλλογικό πένθος, για έναν άνθρωπο που μας συγκλόνισε η απουσία του. Μας συγκλονίζουν και όσα έρχονται στο φως, οι αποκαλύψεις που γίνονται, ακόμα και περισσότερο από τον ίδιο τον θάνατό του. Κανείς δεν περίμενε ότι από πίσω κρύβονται τόσα πράγματα».

Happy Day

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και οι συνεργάτες της εκπομπής αναφέρθηκαν στη νέα τηλεοπτική θέση που αναμένεται να αναλάβει η Πάολα στο «The Voice», στη θέση του Μαζωνάκη.

Σχολιάζοντας την επιλογή της τραγουδίστριας, επισήμαναν πως η παρουσία της στη συγκεκριμένη θέση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς έρχεται να αντικαταστήσει έναν άνθρωπο με τον οποίο υπήρχε αμοιβαία αγάπη και σεβασμός, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως τη θέση αυτή παίρνει πλέον μια γυναίκα με λαϊκή ταυτότητα.

«Είναι καλή επιλογή γιατί είναι ένας άνθρωπος που ήταν πολύ κοντά στον κόσμο και είναι σαν να παίρνει τη θέση του ένας άνθρωπος που υπήρχε αγάπη και αλληλοσεβασμός. Παίρνει τη θέση του μια γυναίκα που τον αγαπάει και την αγαπούσε», δήλωσε η παρουσιάστρια της εκπομπής.

Το Πρωινό

Ο Γιώργος Λιάγκας ξεκίνησε τη σημερινή εκπομπή του με ένα εκτενές ρεπορτάζ αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Κατά την έναρξη της εκπομπής, ο παρουσιαστής δήλωσε: «Καλημέρα, καλή σεζόν να έχουμε. Κάθε χρόνο λέω ότι θα είναι η τελευταία μου χρονιά στη πρωινή ζώνη και κάθε Σεπτέμβριο είμαι εδώ. Ελπίζω να έχουμε μια ωραία χρονιά φέτος με περισσότερες καλές ειδήσεις και με λιγότερο κακές ειδήσεις. Το ισοζύγιο να γύρει στη χαρά και όχι στη στεναχώρια».

Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

Η Ζήνα Κουτσελίνη έκανε πρεμιέρα στη νέα πρωινή ζώνη του STAR, έχοντας στο πλευρό της τη νέα ομάδα συνεργατών της.

Η πρώτη θεματολογία της εκπομπής ήταν, όπως ήταν αναμενόμενο, αφιερωμένη στην επικαιρότητα, με το ρεπορτάζ για τον Γιώργο Μαζωνάκη να βρίσκεται στο επίκεντρο της έναρξης.

Συγκεκριμένα, το ρεπορτάζ ξεκίνησε με τον υπνοθεραπευτή του καλλιτέχνη, ο οποίος έφτασε στην ανακρίτρια, καθώς θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα που αναμένεται να καταθέσουν για την υπόθεση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γιατρός φέρεται να είχε στείλει στον ίδιο φωτογραφία του καλλιτέχνη σε ιατρικό κρεβάτι, γεγονός που τον καθιστά σημαντικό μάρτυρα στην έρευνα.