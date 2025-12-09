Ο Προκόπης Αγαθοκλέους ήταν καλεσμένος, το βράδυ της Δευτέρας 8/12, στην εκπομπή «The 2Night Show».

Ο επιτυχημένος ηθοποιός μίλησε, μέσα σε όλα, για την προσωπική ζωή του και για την σύζυγό του, Μαρίνα Μανδρή.

Αρχικά, ο Προκόπης Αγαθοκλέους είπε: «Είμαι παντρεμένος, έχω δύο παιδιά, την κόρη μου που είναι οκτώ και τον γιο μου που είναι έξι. Η σύζυγός μου, η Μαρίνα Μανδρή, είναι μια σπουδαία ηθοποιός. Τη θαυμάζω ως γυναίκα, ως σύζυγο, ως μάνα και ως ηθοποιό».

Ο ίδιος συνέχισε: «Πήγα στην Βραζιλία για το «Still Life» του Δημήτρη Παπαϊωάννου κι αγόρασα το δαχτυλίδι με το οποίο έκανα πρόταση γάμου στη γυναίκα μου στην Κύπρο. Η Μαρίνα δεν ήθελε μονόπετρο κι εγώ ήθελα να της βρω ένα δαχτυλίδι ιδιαίτερο που να της αρέσει και το βρήκα εκεί. Γονάτισα κι εγώ κι εκείνη. Μάχεται για την ισότητα των φύλων και μου είπε ότι σε αυτό το γάμο θα είμαστε ίσοι».

Όσον αφορά το ρόλο του Άγιου Παϊσιου, ο ηθοποιός σημείωσε: «Όταν πήρα τον ρόλο του Άγιου Παϊσιου αγχώθηκα κι αναρωτήθηκα αν θα τα καταφέρω. Τον είδα στον ύπνο μου πριν τα γυρίσματα. Το βίωσα έντονα και συγκλονιστικά. Εγώ κοιμόμουν το πρωί και τα παιδιά είχαν ξυπνήσει. Είδα ότι ήμουν στον φράχτη κι επαναλάμβανα φωναχτά “γέροντα να μπω είσαι μέσα;”. Άνοιξε η πόρτα με τον κόκκινο σταυρό, βγήκε ο γέροντας κι ένιωσα απίστευτη χαρά που το είδα.

Άνοιξε τα χέρια και μου είπε “εσύ δεν θα…” κι εκείνη την ώρα με ξύπνησε ο γιος μου. Προσπάθησα να κοιμηθώ ξανά για να το ζήσω, αλλά το όνειρο δεν συνέχισε».

Ο Προκόπης Αγαθοκλέους παντρεύτηκε την Μαρίνα Μανδρή τον Ιούνιο του 2018, σε μια όμορφη τελετή που σηματοδότησε την αρχή της κοινής ζωής τους. Από τότε, το ζευγάρι έχει δημιουργήσει μια αγαπημένη οικογένεια, αποκτώντας δύο παιδιά, τη Δάφνη και τον Κίμωνα, που αποτελούν τη μεγαλύτερη χαρά και ευλογία τους.

