Ο Προκόπης Αγαθοκλέους, ο οποίος έγινε ιδιαίτερα γνωστός στο ελληνικό κοινό μέσα από τη σειρά «Άγιος Παΐσιος», μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για τον χωρισμό του από τη σύζυγό του, Μαρίνα Μανδρή, στην εκπομπή «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ» με τον Τάσο Τρύφωνος.

Ο ηθοποιός περιέγραψε πως αυτή την περίοδο βρίσκεται σε μια φάση μεγάλων αλλαγών στη ζωή του, καθώς μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα σε Αθήνα και Κύπρο λόγω επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων.

Όπως τόνισε, προσπαθεί να παραμένει όσο το δυνατόν πιο παρών στη ζωή των παιδιών του, ώστε να μην νιώσουν την απουσία του πατέρα τους, επιδιώκοντας συχνές μετακινήσεις και ποιοτικό χρόνο μαζί τους.

Αναφερόμενος στον γάμο του, επιβεβαίωσε ότι το ζευγάρι δεν είναι πλέον μαζί, σημειώνοντας όμως, ότι ο κύκλος της σχέσης τους έκλεισε με σεβασμό και χωρίς εντάσεις.

Υπογράμμισε πως η βασική τους προτεραιότητα παραμένουν τα παιδιά τους, για τα οποία προσπαθούν από κοινού να λειτουργούν ως ομάδα γονέων, παρά τον χωρισμό τους ως ζευγάρι.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη σχέση τους ως μια ένωση έντεκα χρόνων, η οποία υπήρξε σημαντικό κομμάτι της ζωής του, ενώ τόνισε ότι ο χωρισμός αποτελεί πάντα μια δύσκολη και επώδυνη διαδικασία, ακόμη κι όταν γίνεται ομαλά. Παράλληλα, εξέφρασε ευγνωμοσύνη προς την πρώην σύζυγό του, αναγνωρίζοντας τη στήριξη που του προσέφερε όλα αυτά τα χρόνια.

Ολοκληρώνοντας, σημείωσε πως η μεταξύ τους σχέση συνεχίζει να βασίζεται στον σεβασμό και στην καλή επικοινωνία, με κοινό στόχο την ευημερία των παιδιών τους.

