«Προσπαθούν να με βγάλουν τρελό»: Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ απαντά μετά τα βίντεο που προκάλεσαν ανησυχία

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ έκανε νέες αναρτήσεις στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook, μετά τα βίντεο που ανέβασε τις προηγούμενες ημέρες και προκάλεσαν έντονη ανησυχία στους διαδικτυακούς φίλους του. Ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ επανήλθε με δύο μακροσκελή μηνύματα, στα οποία αναφέρεται σε όσα υποστηρίζει ότι γνωρίζει και μπορεί να αποδείξει, ενώ απαντά και σε όσους εκφράζουν προβληματισμό για την κατάστασή του.

Στις αναρτήσεις του κάνει εκτενείς αναφορές σε αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας, την Europol και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ διατυπώνει σοβαρούς ισχυρισμούς για υποτιθέμενη εγκληματική οργάνωση στην Ελλάδα, απειλές και προσπάθειες συγκάλυψης. Αναφέρεται, μεταξύ άλλων, και στον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Αχιλλέα Βουρλιώτη, καθώς και σε μια γυναίκα με το όνομα Αμέρισσα Βογιατζή, για την οποία ισχυρίζεται ότι δολοφονήθηκε.

Στην πρώτη ανάρτησή του, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ υποστηρίζει ότι οι ισχυρισμοί που διατυπώνονται δημόσια δεν έχουν την ίδια βαρύτητα με τις αποδείξεις, ενώ περιγράφει ένα περιστατικό με τηλεφωνική κλήση που, όπως υποστηρίζει, συνδέεται με τη γυναίκα που αναφέρει ως δολοφονημένη. Περιγράφει επίσης ότι επικοινώνησε με την Αντιτρομοκρατική, προκειμένου να ενημερώσει για τα στοιχεία που ισχυρίζεται ότι διαθέτει.

Στο ίδιο κείμενο υποστηρίζει ότι θα μπορούσαν να έχουν κινηθεί διαδικασίες για τη σύλληψη οκτώ προσώπων, ενώ αναφέρει ότι χάθηκε μια σημαντική ευκαιρία αιφνιδιασμού. Κλείνοντας, απαντά ευθέως σε όσους θεωρούν ότι χρειάζεται βοήθεια, γράφοντας: «Τελικά, ποιοι χρειάζονται βοήθεια; Σίγουρα όχι εγώ. Αλλά πάρα πολλοί άλλοι. Βοήθεια δεν υπάρχει όμως για αυτούς. Αυτά μπορώ να αποκαλύψω τώρα. Το κυριότερο όμως είναι ότι όλα όσα διαβάσατε αποδεικνύονται. Άλλο τι ισχυρίζεται κάποιος, εντελώς διαφορετικό, τι μπορεί να αποδείξει».

Στη δεύτερη ανάρτησή του, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ επανέρχεται στο ζήτημα της βοήθειας, υποστηρίζοντας ότι η αμφισβήτηση της αξιοπιστίας του αποτελεί, κατά την άποψή του, μέρος μιας προσπάθειας να μην ακουστούν όσα καταγγέλλει. Συγκεκριμένα, γράφει: «Εάν πω όλα όσα γνωρίζω με αποδείξεις και στοιχεία, τότε θα είμαι μια χαρά;;; Θα χρειάζομαι “βοήθεια”; Όχι βέβαια, σωστά;;».

Και συνεχίζει, διατυπώνοντας ισχυρισμούς για πιέσεις προς δημοσιογράφους, δικαστές και εισαγγελείς, αλλά και για προσπάθεια να παρουσιαστεί ο ίδιος ως άνθρωπος που δεν είναι αξιόπιστος: «Καθότι ελέγχουν τα ΜΜΕ, απειλούν, εκβιάζουν δημοσιογράφους, μάρτυρες, δικαστές, εισαγγελείς, μια τελευταία προσπάθεια επιβίωσης είναι να με βγάλουν τρελό, ψυχοπαθή, και ό,τι άλλο εκμηδενίζει την αξιοπιστία μου, αυτά που γράφω, γενικά να καταφέρουν να μην αποτελώ απειλή για αυτούς». Στην ίδια ανάρτηση δηλώνει ότι έχει την εμπιστοσύνη και τη βοήθεια των ΗΠΑ και της Europol, ενώ κλείνει με μια ακόμη αναφορά στις υπηρεσίες που, όπως υποστηρίζει, γνωρίζουν τι έχει συμβεί.

Οι νέες δημοσιεύσεις έρχονται σε συνέχεια των βίντεο που είχε ανεβάσει ο Γιάννης Παπαμιχαήλ και τα οποία προκάλεσαν πλήθος σχολίων και ερωτημάτων από τους ακολούθους του. Αρκετοί στα σχόλια του λένε να ζητήσει βοήθεια μακριά από τα social και εκφράζουν την ανησυχία τους.

govastiletto.gr – Γιάννης Παπαμιχαήλ: Ανησυχία για την εικόνα του σε νέα βίντεο στα social media