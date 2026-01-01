Με ιδιαίτερη χαρά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την πρόταση γάμου που απηύθυνε ο γιος του Κωνσταντίνος, στην τενίστρια Μαρία Σάκκαρη, η οποία δέχτηκε με ενθουσιασμό και είπε το «ναι»!

Το δαχτυλίδι που της έδωσε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης o νεώτερος, είναι κειμήλιο της οικογένειας του, καθώς ανήκε στη μητέρα του, Μαρέβα Μητσοτάκη. Η πρόταση έγινε τις ημέρες των Χριστουγέννων και το ζευγάρι ανυπομονεί να περάσει στο επόμενο στάδιο της ζωής του. Μάλιστα ο πρωθυπουργός, αποκάλυψε με χαμόγελο πως οι γονείς του ζευγαριού ανυπομονούν να γίνουν παππούδες και γιαγιάδες μέσα στο 2027, δηλαδή τη χρονιά που αναμένεται να τελεστεί το μυστήριο.

Η Μαρία Σάκκαρη, μετά την πρόταση γάμου, αναχώρησε για την Αυστραλία για να συμμετάσχει στο United Cup, ενώ σε βίντεο που δημοσίευσε μαζί με τον Στέφανο Τσιτσιπά, όσοι την παρακολουθούν πρόσεξαν το λαμπερό μονόπετρο στο αριστερό της χέρι, επιβεβαιώνοντας τη χαρμόσυνη είδηση του αρραβώνα.