Στο θέατρο Βρετάνια θα πραγματοποιηθεί η πρώτη κοινή εμφάνιση της Τάνιας Τρύπη και της Τζένης Καζάκου. Μαμά και κόρη θα ενώσουν τις δυνάμεις τους στην παράσταση “Με δύναμη από την Κηφισιά”, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα σύντομα. Την πρωταγωνιστική τετράδα του έργου συμπληρώνουν η Μαρίνα Καλογήρου και η Μαρία Κωνσταντάκη, συνθέτοντας μια δυνατή γυναικεία ομάδα.

Οι πρόβες έχουν ήδη ξεκινήσει και μάλιστα, η Μαρία Κωνσταντάκη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία, στην οποία οι τέσσερις γυναίκες ποζάρουν χαμογελαστές.

«Έρχεται … με Δύναμη…», έγραψε στη λεζάντα η Μαρία Κωνσταντάκη.

Δείτε την ανάρτηση:

