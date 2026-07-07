Σε μια άκρως αυθόρμητη κίνηση προχώρησε ο Θοδωρής Φέρρης, ο οποίος θέλησε να μοιραστεί με τους θαυμαστές του έναν ενδυματολογικό του προβληματισμό. Ο γνωστός τραγουδιστής ζήτησε τη γνώμη του κοινού για το outfit που επέλεξε σε πρόσφατη live εμφάνισή του, καθώς δήλωσε «απογοητευμένος» από τον συνδυασμό του ριγέ πουκάμισου με το γκρι παντελόνι και το λευκό T-shirt.

Αναλυτικότερα ο δημοφιλής τραγουδιστής βρέθηκε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Κοζάνης, στο πλαίσιο της περιοδείας του «Όσο Θα Γυρίζει Η Γη». Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTοk, ο Θοδωρής Φέρρης ακούγεται να ρωτάει το κοινό του, εάν ενέκρινε τα ρούχα του, με τον ίδιο να παραδέχεται πως δεν του άρεσαν οι συνδυασμοί που έκανε.

«Με το χέρι στην καρδιά θέλω να μου πείτε το παντελόνι που φοράω σας αρέσει; Χάλια ε; Τελείως τυχαία το βρήκα στην ντουλάπα σήμερα. Είμαι πολύ προβληματισμένος με το ντύσιμο αυτό, άσπρο μπλουζάκι, άσπρο παπούτσι. Γ@μησ@τ@. Τι να πω. Πλήρης απογοήτευση δηλαδή. Τέλος πάντων, εντάξει. Θα σας τα πω τώρα καλά και μπορεί να με συγχωρέσετε γι’ αυτό το ελάττωμα που έχω, ένα από τα 50.000 ελαττώματα που έχω» δήλωσε με χιούμορ ο τραγουδιστής.

Στη συνέχεια, ξεκίνησε να ερμηνεύει το «Αφού σε Ξεπέρασα».

Δείτε το βίντεο

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