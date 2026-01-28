Στην εκπομπή «Buongiorno», ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης μίλησε με συγκίνηση για την πρόσφατη απώλεια του πατέρα του.

Ο ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι η διαχείριση του πένθους είναι δύσκολη, ενώ αναφέρθηκε σε μια πρόσφατη ανάρτηση που έκανε, λέγοντας: «Να είναι καλά το αγόρι μου εκεί που είναι. Του είχα πει άλλωστε, όλα όσα ήθελα, και πριν».

Ο Δαδακαρίδης βίωσε πρόσφατα ακόμα μια τραγική στιγμή, καθώς τον Σεπτέμβριο είχε χάσει και τη μητέρα του, γεγονός που καθιστά τη συναισθηματική αυτή περίοδο ιδιαίτερα απαιτητική για εκείνον.

