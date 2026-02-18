Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου στο πλατό του «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά, όπου μίλησε ανοιχτά για την απώλεια και των δύο γονιών του μέσα σε διάστημα έξι μηνών.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε: «Έχασα τους γονείς μου μέσα σε έξι μήνες. Ο πατέρας μου κατάφερε να δει τη “Φάλαινα”, ενώ η μητέρα μου δεν πρόλαβε. Παρακολούθησε όμως αποσπάσματα που της έδειξε ο αδελφός μου. Η στιγμή που ο πατέρας μου είδε το έργο ήταν έντονα συγκινητική για εμένα, ήταν ο πιο απαιτητικός και συνάμα, υπέροχος κριτής».

Ο Πυγμαλίων περιέγραψε ακόμα την παιδική του εμπειρία και τη σχέση με τους γονείς του: «Και οι δύο αγαπούσαν τις τέχνες και μου μετέδωσαν τη δημιουργικότητα και το πάθος τους. Ήταν εκφραστικοί, με χιούμορ και μια μουσικοθεατρική διάθεση που με σημάδεψε. Καθώς μεγάλωνα, εγώ ωρίμασα, ενώ εκείνοι παρέμειναν ίδια, φωτεινές εικόνες στον ουρανό μου. Νιώθω ευγνώμων για τη σχέση που είχα μαζί τους».

Υπενθυμίζεται ότι ο ηθοποιός έχασε τη μητέρα του τον Αύγουστο του 2025 και λίγους μήνες αργότερα, τον Δεκέμβριο, τον πατέρα του.

