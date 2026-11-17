Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης μίλησε για το ενδεχόμενο να αποκτήσει τη δική του οικογένεια, ξεκαθαρίζοντας πως δεν είναι αρνητικός σε αυτή την προοπτική.

Όπως εξήγησε, ωστόσο, πιστεύει πως δεν είναι όλοι οι άνθρωποι κατάλληλοι για όλους τους ρόλους στη ζωή.

Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day», που προβλήθηκε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την οικογένεια και στις σχέσεις που έχουν πραγματική αξία για εκείνον.

Η απάντηση για το ενδεχόμενο να γίνει πατέρας

Όταν ρωτήθηκε αν θα ήθελε κάποια στιγμή να αποκτήσει παιδιά, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης εξήγησε πως δεν αποκλείει τη δημιουργία οικογένειας.

Παράλληλα, τόνισε ότι προτεραιότητά του είναι να έχει δίπλα του ανθρώπους με τους οποίους μοιράζεται αγάπη και ουσιαστική σύνδεση.

«Δεν κάνουμε όλοι για όλους τους ρόλους στη ζωή μας, δεν είμαι καθόλου αρνητικός στο να δημιουργήσω τη δική μου οικογένεια, θέλω να πιστεύω όπως ο Τζέικομπ Μακνίλ στο έργο, σε αυτό που μπορεί να υπάρξει, σε αυτό που μπορεί να συμβεί και να συλλειτουργήσουν οι άνθρωποι και να φτιάξουν. Θέλω να είμαι καλά με τους ανθρώπους μου, με εκείνους που αγαπάω και εάν ο Θεός μας δώσει όλη τη χαρά που εμείς εκφράζουμε σαν λέξεις οι άνθρωποι, τότε θα είμαι δέκα φορές πιο ευλογημένος, γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχει και κάτι πιο σημαντικό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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