Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης βιώνει, τα τελευταία 24ωρα, πολύ δύσκολες στιγμές, καθώς έφυγε από τη ζωή ο πολυαγαπημένος πατέρας του.

Ο ηθοποιός έκανε γνωστή την είδηση του θανάτου του πατέρα του μέσα από μια δημοσίευση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram.

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης ανέβασε μια φωτογραφία με τον πατέρα του από την παιδική του ηλικία και μια τωρινή και τον αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό κείμενο.

Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Καλό ταξίδι μπαμπά μου θα ήθελα να σε είχα και άλλο ξεκουράσου ομορφιά μου σε αγαπώ πολύ …».

Πριν από λίγους μήνες, και συγκεκριμένα το Σεπτέμβριο, ο ηθοποιός είχε χάσει και τη μητέρα του.

