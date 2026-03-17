«Πυρ και μανία» εμφανίστηκε η Δήμητρα Αλεξανδράκη σε νέο της βίντεο, καταδικάζοντας το “bullying” που υφίσταται η Ιωάννα Τούνη στο διαδίκτυο. Η γνωστή influencer ξέσπασε για την εμμονή ορισμένων χρηστών να αφήνουν κακοποιητικά σχόλια κάτω από ειδήσεις, επισημαίνοντας πως οι επιθέσεις αυτές είναι συχνά άσχετες με το θέμα και έχουν μοναδικό σκοπό την εμπάθεια.»

«Στα 100 σχόλια κάτω από άρθρα ειδησεογραφικά, τα 90 είναι για την Τούνη. Γίνεται πόλεμος, χάνονται αθώες ζωές, παιδιά και κάθονται τα σκουπίδια, τα τελευταία, που δεν έχουν κάνει τίποτα στη ζωή τους, και βρίζουν την Ιωάννα Τούνη. Μήπως είναι πρόεδρος η Ιωάννα στο Ντουμπάι; Μήπως έχει κάποια οικονομικά συμφέροντα εκεί και φέρνει πετρέλαιο; Δεν ξέρω τι προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίζει ο καθένας, αλλά με το να τα ξεσπάς σε ανθρώπους που δεν σου έχουν κάνει τίποτα, χρήζεις το λιγότερο ψυχιατρικής βοήθειας», είπε αρχικά η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

Η ίδια παραδέχτηκε ότι πολλές φορές νιώθει οργή βλέποντας τέτοιου είδους σχόλια, τονίζοντας πως η αρνητικότητα στα social media έχει ξεπεράσει τα όρια, καθώς επιθέσεις προς συγκεκριμένα πρόσωπα εμφανίζονται ακόμη και κάτω από άσχετες ειδήσεις.

Κλείνοντας το μήνυμά της, η Δήμητρα Αλεξανδράκη αναφέρθηκε και στη δική της στάση απέναντι σε συναισθήματα όπως η ζήλια ή ο φθόνος.

«Κάνω τον σταυρό μου, νιώθω ευλογημένη, που δεν έχω νιώσει ποτέ στη ζωή μου συναισθήματα όπως η ζήλια, ο φθόνος, η κακία, το κουτσομπολιό. Με αυτά που βλέπω γύρω μου ευχαριστώ τον Θεό που δεν έχω νιώσει έτσι. Λυπάμαι αυτούς τους ανθρώπους», κατέληξε η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

