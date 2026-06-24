Ένα προσβλητικό σχόλιο ενός follower στο TikTok ήταν η αφορμή για την έντονη αντίδραση του γνωστού ηθοποιού Άρη Τσάπη, ο οποίος θέλησε να απαντήσει δημόσια.

Συγκεκριμένα, το εν λόγω σχόλιο αφορούσε το σώμα της συζύγου του, Ειρήνης Ξυπνητού, με τον χρήστη του διαδικτύου να τονίζει ότι έχει πάρει κάποια κιλά. Ο Άρης Τσάπης φρόντισε να του υπενθυμίσει ότι η γυναίκα του πριν από λίγους μήνες έφερε στη ζωή το δεύτερο παιδί τους, με τον ίδιο να αντιδρά για την αδιακρισία που υπάρχει στο διαδίκτυο.

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