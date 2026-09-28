Νέα στοιχεία για την κατάσταση στην οποία φέρεται να βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν από τον θάνατό του έφερε στο φως ο Γιώργος Λιάγκας, το πρωί της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου, μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό». Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που, όπως υποστήριξε, ακούγεται για πρώτη φορά, περιγράφοντας μία ημέρα κατά την οποία ο τραγουδιστής είχε πάει για μπάνιο στο Καβούρι μαζί με πολύ στενό του φίλο.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο Γιώργος Λιάγκας στον αέρα, από εκείνη την ημέρα φέρεται να υπάρχουν και φωτογραφίες, στις οποίες -κατά την περιγραφή του- τα πόδια του Γιώργου Μαζωνάκη εμφανίζονταν εξαιρετικά πρησμένα.

Ο Γιώργος Λιάγκας είπε χαρακτηριστικά: «Αυτό ακούγεται για πρώτη φορά. Πήγαινε για μπάνιο στο Καβούρι με έναν φίλο του, κολλητό, και έχουν βγάλει και φωτογραφίες από αυτό που σας λέω. Υπάρχει και ντοκουμέντο, όπου στο ντοκουμέντο τα πόδια του Γιώργου είναι σαν να είναι μπουκάλες υγραερίου. Ήταν πρησμένα, ειδικά από τη γάμπα και κάτω. Δεν ξεχώριζε η γάμπα από τον αστράγαλο, ήταν ενιαίο μέχρι το πέλμα. Ένα πρήξιμο τεράστιο».

Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με όσα αποκάλυψε ο παρουσιαστής, ο φίλος που βρισκόταν μαζί του εκείνη την ημέρα φέρεται να τον ρώτησε τι του συνέβαινε, με τον τραγουδιστή να του απαντά πως αντιμετώπιζε κατακράτηση υγρών και λάμβανε διουρητικά.

«Του είπε ο φίλος του εκείνη την ημέρα “τι γίνεται;” και απαντάει ο Γιώργος: “Άστα να πάνε. Έχω κατακράτηση υγρών και παίρνω διουρητικά για να μου φύγει το πρήξιμο από τα πόδια”. Και έβγαλαν φωτογραφία εκείνη την ημέρα και φαίνεται ότι ήταν τούμπανο τα πόδια του», ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας.

Αμέσως μετά την αποκάλυψη, ο παρουσιαστής απευθύνθηκε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους προς τους γιατρούς του ιατρείου, συνδέοντας όσα περιέγραψε με τις θεραπείες στις οποίες είχε υποβληθεί ή επρόκειτο να υποβληθεί ο τραγουδιστής.

«Κύριε γιατρέ και κυρία γιατρέσσα, έρχεται κάποιος με τα πόδια τούμπανο και σας λέει ότι παίρνει διουρητικά, που ρίχνουν πίεση, και του κάνεις υδροθεραπεία και του ρίχνεις κι άλλο την πίεση και του λες, για να του πάρεις τα 6.000, μην τα χάσουμε, και τον στέλνετε να κάνει την άλλη μέρα και την άλλη θεραπεία; Δεν είχατε απινιδωτή, δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Γιατροί από τηλέφωνο. Το στείλατε το παιδί αδιάβαστο, με 145 ευρώ στην τσέπη, γιατί μάλλον είχε πληρώσει από πριν», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

Η τελευταία αναφορά του παρουσιαστή έρχεται μία ημέρα μετά τη δημόσια παρέμβαση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, ο οποίος υποστήριξε ότι κατά την καταγραφή των προσωπικών αντικειμένων του Γιώργου Μαζωνάκη στο νοσοκομείο «Ελπίς» βρέθηκαν πάνω του περίπου 145 ευρώ. Το συγκεκριμένο ποσό έχει προκαλέσει νέα ερωτήματα γύρω από το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης και ειδικότερα για το πότε και με ποιον τρόπο θα καταβαλλόταν το ποσό που έχει αναφερθεί για την πλασμαφαίρεση. Ο Μιχάλης Γιαννάκος έχει ζητήσει το θέμα να διερευνηθεί από τις εισαγγελικές αρχές, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποδειχθεί ότι ο τραγουδιστής είχε πράγματι προπληρώσει τη συγκεκριμένη θεραπεία.

govastiletto.gr -Γιώργος Λιάγκας: Το δημόσιο «αντίο» του στον Γιώργο Μαζωνάκη με μια προσωπική φωτογραφία