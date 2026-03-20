Συνεχίζεται η μετωπική σύγκρουση ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Λίγες μόνο ώρες μετά το περιβόητο σκηνικό με το… “κρακεράκι” στη Βουλή, ο Υπουργός επανήλθε με νέες αιχμηρές δηλώσεις κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Δεν θεωρείτε ότι είναι πολύ μεγάλη αγένεια να βιντεοσκοπείς κάποιον την ώρα που τρώει κάτι; Είναι ευγενικό;», είπε μιλώντας στην εκπομπή «Το’ Χουμε», ενώ αναφερόμενος στην Ζωή Κωνσταντοπούλου σημείωσε πως: «Η γυναίκα αυτή που είναι ένα κινητό φαινόμενο χυδαιότητας, τοξικότητας και απαισιότητας όποιον βλέπει μπροστά της του κάνει bullying. Εγώ το bullying δεν το ανέχομαι».

Ο Υπουργός Υγείας επανήλθε στη διαμάχη τους, επιβεβαιώνοντας πως προχωρά κανονικά με τις νομικές ενέργειες. «Η μήνυση προχωράει. Και κάποιοι μου είπαν προχθές γιατί δεν της κατέθεσα κι άλλη μήνυση, αλλά όλη μέρα μηνύσεις στην Κωνσταντοπούλου θα κάνω; Έχουμε και δουλειές να κάνουμε, δεν μπορώ να ασχολούμαι όλη μέρα με την Κωνσταντοπούλου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

♬ πρωτότυπος ήχος – zoekonstant @zoekonstant Η κατάσταση της #ΝΔ σήμερα. Συνολικά 3 βουλευτές από τους 156, οι 2 γνωστοί τροχιοδρομημένοι να σπιλώνουν, να τραμπουκίζουν, να υβρίζουν, να συκοφαντούν και να απειλούν. Αυτή είναι η …”κόσμια” εκδοχή τους, μετά τις ακραίες ύβρεις και προσβολές τους και την διακοπή της συνεδρίασης… Εκεί κατάντησε ο Κ.Μητσοτάκης τη ΝΔ. Να εκπροσωπείται από τέτοια πρόσωπα. Όλοι οι υπόλοιποι είχαν δουλειές. Σήμερα ήταν η συζήτηση για τη «Chevron” Δείτε τους, χωρίς μοντάζ😉 Θαυμάστε τους #παρακράτος

Στη συνέχεια των δηλώσεών του, ο υπουργός προχώρησε σε ακόμη πιο αιχμηρά σχόλια. «Εδώ προχθές βγήκε και είπε το απίθανο, ότι έστειλα τη φρουρά μου λέει, στη δίκη του Σήφη Βαλυράκη για να την τραμπουκίσουν. Το οποίο είναι ένα φανταστικό γεγονός, βγαλμένο απ’ το μυαλό της. Είναι σαν να ζει σε παράλληλο σύμπαν», είπε.

Δεν έμεινε όμως εκεί, πρόσθεσε: «Σαν να ‘χει παραισθήσεις. Σαν να ακούει φωνές. Δεν έχει γίνει ποτέ αυτό. Δεν είχα ιδέα ότι γινόταν αυτή η δίκη. Εγώ δεν γελάω γι’ αυτό. Γιατί αυτό αν έχεις τέτοιου τύπου παραισθήσεις, είναι πολύ ανησυχητικό. Δεν είναι αστείο καθόλου. Είναι πολύ σοβαρό».

govastiletto.gr – Η Ζωή Κωνσταντοπούλου «καρφώνει» τον Υπουργό Υγείας: «Κότα ο Άδωνις Γεωργιάδης…»